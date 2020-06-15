Жителям Дании выплатят почти по $3 тысячи

Парламент Дании большинством голосов одобрил оказание прямой финансовой поддержки домохозяйствам для преодоления последствий экономического кризиса, вызванного вспышкой нового коронавируса. Не позднее октября работающие граждане получат в среднем по 19 тыс. крон ($2,86 тыс.), сообщает в понедельник агентство Ритсаус бюро.

Всего на поддержку будет потрачено 60 млрд крон ($9,04 млрд), которые, согласно планам, должны будут поступить в национальную экономику и способствовать ее оживлению. Мера будет профинансирована за счет отпускных пособий, которые были заморожены, чтобы работающие получили их при уходе на пенсию.

Конкретную сумму для каждого человека определит размер пособия, заработанного в период с 1 сентября 2019 по август 2020 года.

Парламент принял решение об оказании финансовой помощи и живущим на социальное пособие, а также пенсионерам: все они получат по 1 тыс. крон ($151), эта сумма не облагается налогом.

"Но мы честно должны сказать, что это не изменит радикально жизнь людей. Это — поддержка для того, чтобы колеса завертелись", — отметил министр финансов Николай Ваммен.

Большинство парламентских партий выступили также за прекращение принятых ранее мер финансовой поддержки в виде отсрочки налоговых платежей включая НДС на общую сумму 300 млрд крон ($45,2 млрд).

Из-за вызванных коронавирусом ограничительных мер экономика Дании претерпела в этом году самое большое сокращение за все время со Второй мировой войны.