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Россиянам рассказали об изменениях в пенсиях с 1 июля 

Lenta.ru и ещё 1 59 минут назад
Россиянам рассказали об изменениях в пенсиях
Фото: ТАСС
С 1 июля расширяется число льготных категорий пенсионеров, а также добавляются плановые льготы. Об изменениях в пенсиях пишет «Московский комсомолец».
Отмечается, что с 1 июня 2020 года пенсионеры, являющиеся опекунами несовершеннолетних, получат страховую пенсию с надбавкой — раньше пенсии этой категории не индексировались. Также с начала июля восстановят индексацию пенсий работающим пенсионерам, которые уже завершили трудовую деятельность.
Российских пенсионеров также ждут две плановые льготы — доплата за возраст, начиная с 75 лет, и рассрочка по старым долгам тем, чей доход не превышает двух МРОТ.
С 1 августа накопительные пенсии вырастут на 9,13 процента. Повышение коснется 80 тысяч пенсионеров, чей доход составляет сейчас 956 рублей в месяц. Выплаты участникам софинансирования пенсионных накоплений вырастут на 7,99 процента.
Об увеличении накопительных пенсий сообщалось и ранее. Уровень повышения определили на основании результатов инвестирования пенсионных накоплений по итогам 2019 года. Они в три раза превысили уровень инфляции в 3 процента.
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Комментарии 13
Личный счет , Экономика , Московский комсомолец
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