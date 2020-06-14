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Банковский роуминг отменён 

Парламентская газета 1 час назад
В России отменен «банковский роуминг»
Фото: ТАСС
Кредитным организациям запретили взимать с граждан комиссию за перевод денег между счетами, открытыми в разных отделениях одного банка. Соответствующие поправки в закон о банковской деятельности вступают в силу 14 июня.
В частности, в законе появилось уточнение, что размер комиссионного вознаграждения за перевод между счетами не может быть обусловлен тем, что они открыты в разных обособленных подразделениях кредитной организации.
Поправки разработало Правительство по инициативе бывшего премьер-министра Дмитрия Медведева. Он обратил внимание, что перевод средств между счетами, даже открытыми в отделениях из разных регионов, является стандартной процедурой и не влечёт для банка финансовых затрат.
«Межрегиональная дискриминация (в банковских услугах. — Прим. ред.) недопустима и должна быть устранена», — отмечал Медведев.
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