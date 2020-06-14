В России отменен «банковский роуминг»

Кредитным организациям запретили взимать с граждан комиссию за перевод денег между счетами, открытыми в разных отделениях одного банка. Соответствующие поправки в закон о банковской деятельности вступают в силу 14 июня.

В частности, в законе появилось уточнение, что размер комиссионного вознаграждения за перевод между счетами не может быть обусловлен тем, что они открыты в разных обособленных подразделениях кредитной организации.

Поправки разработало Правительство по инициативе бывшего премьер-министра Дмитрия Медведева . Он обратил внимание, что перевод средств между счетами, даже открытыми в отделениях из разных регионов, является стандартной процедурой и не влечёт для банка финансовых затрат.