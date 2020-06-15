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Россияне озвучили зарплатные ожидания после пандемии 

Российская Газета и ещё 4 37 минут назад
Россияне назвали желаемую зарплату после пандемии
Фото: РИА Новости
После окончания пандемии коронавируса россияне хотели бы зарабатывать в среднем по 74 тыс. рублей в месяц. Таковы результаты исследования портала "Работа.ру". Причем идеальной зарплату в размере 50-70 тыс. рублей назвали 29% опрошенных, а доход в 30-50 тыс. рублей устроил бы 27% россиян.
По данным Росстата, средняя зарплата в стране составляет нынче 48 800 рублей, или 788 долларов. Среди стран мира по этому показателю наша страна находится на 54 месте — между Боснией и Герцоговиной (там выше) и Малайзией (там ниже).
Лидерами среди регионов по среднемесячному размеру заработной платы на 2020 год Росстат назвал Магаданскую область — 101 662 рубля, Чукотский АО — 96 930 рублей, Ямало-Ненецкий АО — 86 560 рублей, Москву — 78 947 рублей и Ненецкий АО — 77 277 рублей в месяц. А самые низкие средние зарплаты в стране зафиксированы в Республике Дагестан — 24 550 рублей, Кабардино-Балкарской Республике — 25 318 рублей, Республике Ингушетия — 25 663 рубля, Карачаево-Черкесской Республике — 25 699 рублей и Республике Калмыкия — 25 719 рублей.
Но ближе к реальности другой показатель — "медианной зарплаты", при которой работающее население делится на две равных половины — с высокими и низкими зарплатами. Получаемая "серединка" и есть медиана. В России она официально рассчитывается Росстатом один раз в два года — в апреле нечетных годов. В апреле 2019 года медианное значение зарплаты в России составило 34 335 рублей, следует из исследования Росстата. То есть половина всех россиян зарабатывала больше этой цифры, а другая половина — меньше. Самая высокая медианная зарплата — 78200 рублей — была зафиксирована в Чукотском автономном округе, а самая низкая — 19000 рублей — в Кабардино-Балкарии.
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Личный счет , Росстат
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