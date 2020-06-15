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Банки пригрозили сделать выпуск карт платным 

Мария Иванова и ещё 36 2 часа назад
Выпуск банковских карт в России хотят сделать платным
Фото: © Depositphotos / leungchopan
В Ассоциации банков России (АБР) предупредили, что кредитным организациям придется взимать деньги за выпуск пластиковых карт, если Центробанк сохранит эквайринговые комиссии для онлайн-магазинов на уровне одного процента. Об этом пишут «Известия».
Как писал «Рамблер», ЦБ с 15 апреля по 30 сентября установил пониженную комиссию за эквайринг (проведение платежей по картам) для онлайн-магазинов. После этого в СМИ появилась информация об отмене некоторыми банками кэшбэка за покупки в интернете. Также ограничение комиссии действует с 1 июня по 30 сентября для онлайн-платежей за медицинские услуги.
В распоряжение «Известий» попало письмо АБР в правительство, в котором сказано, что из-за пониженной комиссии банки могут потерять около 10-15 миллиардов рублей.
В ассоциации заявили, что из-за этого стимулов для безналичной оплаты станет меньше, так как банкам придется брать деньги с клиентов за выпуск и обслуживание карт, а также за использование банковских приложений и звонки в колл-центры. Кроме того, банки могут сократить или отменить программы лояльности.
«Сегодня эти расходы субсидируются за счет межбанковских комиссий», — подчеркнули в АБР.
В организации предупредили, что из-за низких комиссий банкам может стать невыгодно обслуживать магазины с оборотом менее 12 миллионов рублей безналичных платежей в год.
Вице-президент АБР Алексей Войлуков отметил, что сейчас в России большинство банковских услуг бесплатны, поэтому у россиян есть по несколько карт.
«Если пенсионеру или студенту в России придется платить за карту около шести тысяч ежегодно, как в европейских странах, он предпочтет вовсе отказаться от безналичных платежей», — предупредил он.
В ЦБ заверили, что ограничение эквайринговых комиссий — временная мера. Регулятор напомнил, что она необходима для поддержки малого и среднего бизнеса.
Видео дня. Банкам запретили взимать с клиентов деньги за операции
Комментарии 6
Личный счет , Алексей Войлуков , Центральный банк России , газета "Известия"
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