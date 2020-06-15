Если в России минимальный размер оплаты труда (МРОТ) повысить до 30 тысяч рублей, как предложил лидер ЛДПР Владимир Жириновский , то в стране придется опускать «железный занавес», чтобы удержать высококлассных специалистов, заявил «Комсомольской правде» проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов . По его мнению, введение «зарплатного стандарта» сотрет грань между вознаграждениями высоко— и низкоквалифицированного труда.

Ранее, как сообщал «Рамблер», Владимир Жириновский в своем Telegram-канале призвал установить в РФ стандарт уровня зарплат. По его мнению, МРОТ в России должен составлять не менее 30 тысяч рублей, средняя зарплата — 70 тысяч рублей, максимальная — не более полумиллиона рублей в месяц.

Экономист Александр Сафонов раскритиковал идею «зарплатного стандарта». Он отметил, что у российских властей в условиях рыночной экономики не так много способов добиться для населения повышения зарплат. Один из них — постепенное повышение МРОТ. Однако эксперт подчеркнул, что если минимальный размер оплаты труда сразу повысить до 30 тысяч рублей, то это приведет к стиранию границ между оплатой труда специалистов разной квалификации.

Как следствие, по его словам, высококлассные специалисты, которые ценятся на зарубежных рынках, станут искать работу за границей, где она оплачивается согласно уровню профессионализма. Как итог, российским властям, заявил Сафонов, "придется снова опускать железный занавес".