Выпуск банковских карт может стать платным

Банки будут вынуждены проводить перевыпуск карт и их обслуживание за счет клиентов. Это может произойти, если ЦБ сохранит эквайринговые ограничения, что оборачивается потерями для банковского сектора до 15 млрд рублей.

Банкиры не исключают, что будут взимать деньги с клиентов за обслуживание и выпуск карт. Помимо этого, банки могут сделать платными использование платежных приложений и звонки в колл-центры, а также сократить или вообще убрать программы лояльности для клиентов. Об этом сообщает в понедельник 15 июня газета «Известия» со ссылкой на Ассоциацию банков России. Ассоциация уже отправила соответствующее письмо в правительство.

Как сообщает издание, нововведения могут ввести, если в стране сохранятся административное регулирование и ограничение комиссий за прием карт. Кредитные организации попросили кабмин не применять регулирование размера комиссий за прием платежей (эквайринг) в качестве антикризисной меры. Напомним, в марте Центробанк воспользовался своим правом ограничить эквайринговые комиссии на время пандемии.

Для онлайн-покупок комиссии были ограничены до 1% с 15 апреля по 30 сентября, а для медицинских услуг — с 1 июня по 30 сентября.

«Снижение эквайринговых комиссий приведет к уменьшению стимулов для использования безналичных способов оплаты, поскольку банки-эмитенты будут вынуждены начать взимать деньги с потребителей за выпуск и обслуживание карт, использование платежных приложений, доступ к колл-центру. А также — сократить или отменить программы лояльности. Сегодня эти расходы субсидируются за счет межбанковских комиссий», — говорится в письме АБР в правительство.

Ограничения эквайринговых комиссий оценены банковским сообществом в 10-15 млрд рублей за весь период ограничений.

Эквайринговое направление бизнеса придется субсидировать из других сфер, предупредили в банковской ассоциации.

Европа не наш путь

В письме АБР утверждается, что кредитным организациям может стать невыгодным обслуживание торговых точек с оборотом менее 12 млн рублей безналичных платежей в год, а расходы на обеспечение работы терминалов придется переложить на бизнес. В этом случае прием карт подорожает как минимум на 3-5% в год.

В России на рынке безналичных платежей действует отличная от европейской бизнес-модель: часть услуг для клиентов бесплатны, пояснил изданию вице-президент АБР Алексей Войлуков . Благодаря этой модели на каждого россиянина приходится минимум две банковские карты.

Но если пенсионеру или студенту в России придется платить за карту, они предпочтут отказаться от безналичных платежей, считает Войлуков.

По его словам, при сохранении ограничений банки могут сделать часть услуг платной, в том числе мобильное приложение, поскольку его необходимо поддерживать и постоянно обновлять защиту.

Для временной поддержки

При снижении комиссий часть расходов на инфраструктуру действительно может быть переложена на клиентов, также кредитные организации могут снизить объем инвестиций в развитие технологий обслуживания, подтвердили изданию в банке «Открытие» . В банке допускают, что количество проектов, где покупка и сопровождение платежных терминалов будет переложена на плечи торговцев, возрастет.

Избыточное регулирование негативно влияет на качество оказываемых услуг, отмечают в банке «Хоум Кредит»

Некоторые банки могут пойти по пути увеличения текущих и введения новых комиссий за свои услуги, предупреждают в МКБ. Однако в условиях высокой конкуренции крупнейшие банки стремятся сформировать привлекательное клиентское приложение, делая услуги бесплатными.

Ограничение эквайринговых комиссий носит временный характер, напомнили «Известиям» в Центробанке. В регуляторе подчеркнули, что мера направлена на поддержку малого и среднего бизнеса в период пандемии коронавируса. В пресс-службе кабмина «Известиям» сообщили, что детали служебной переписки не комментируют.

В России зафиксировали рекордно высокое количество банковских карт — почти 284 млн, сообщал 8 июня ТАСС со ссылкой на ЦБ РФ. Как отметили в Центробанке, такое число является максимальным за всю историю.

При этом количество активных пластиковых карт в I квартале 2020 года возросло на 16,7 млн по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, до 194,7 млн Объем операций с использованием карт составил 23 трлн рублей.