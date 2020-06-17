Существует множество причин, по которым банковский вклад может оказаться в распоряжении банка: вкладчик забыл про свой вклад, вкладчик умер, а его наследники не знают о существовании вклада, на счете осталась незначительная сумма денежных средств, и издержки на ее получение больше этого остатка, рассказала агентству «Прайм» адвокат юридической группы "Яковлев и партнеры" Елена Мякишева.
"Учитывая, что к договорам банковского вклада применяются правила о договоре банковского счета, банк может расторгнуть договор с клиентом в одностороннем или судебном порядке, например, при отсутствии операций по этому счету в течение года, или в ситуации принятия в течение года двух и более решений об отказе в выполнении распоряжений клиента об операциях по счету в соответствии с законом о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем", — объясняет эксперт.
Последствием расторжения договора является направление банком клиенту уведомления о необходимости получить остаток денежных средств.
"Если в течение 60 дней с момента направления такого уведомления клиент остаток денежных средств не заберет или не даст указание перечислить их на иной счет, денежные средства переводятся банком на специальный счет в Банке России", — пояснила эксперт.