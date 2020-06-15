Москвичи возвращаются к привычному уровню трат

Объем покупок в Москве после 9 июня, когда режим ограничений в столице был существенно смягчен, сравнялся с показателями до пандемии, свидетельствуют данные эквайрингового бизнеса банка.

«Общий оборот эквайринга ВТБ в столице с 9 по 13 июня составил более 16 млрд рублей. Это на 1% превосходит оборот за аналогичный период в феврале, что позволяет говорить о постепенном восстановлении трат горожан к уровню до пандемии», — говорится в релизе.

Самой популярной категорией трат ожидаемо стали салоны красоты, которые открылись 9 июня сразу после снятия ограничений. Объем платежей в них с 9—13 июня даже обогнал февральские значения: оборот вырос в 3,5 раза по сравнению с аналогичными датами февраля. Количество трансакций увеличилось в четыре раза. Средний чек составил 2 600 рублей и полностью восстановился по сравнению со средними значениями февраля.

Также в топ-5 самых востребованных покупок у жителей столицы входят электроника (рост трат 9—13 июня относительно февраля составил 72%), авто-услуги (+50%), товары для дома (+44%) и одежда (+25%).