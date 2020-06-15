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Исследование: москвичи возвращаются к привычному уровню трат 

Банки.ру и ещё 2 1 час назад
Москвичи возвращаются к привычному уровню трат
Фото: РИА Новости
Объем покупок в Москве после 9 июня, когда режим ограничений в столице был существенно смягчен, сравнялся с показателями до пандемии, свидетельствуют данные эквайрингового бизнеса банка.
«Общий оборот эквайринга ВТБ в столице с 9 по 13 июня составил более 16 млрд рублей. Это на 1% превосходит оборот за аналогичный период в феврале, что позволяет говорить о постепенном восстановлении трат горожан к уровню до пандемии», — говорится в релизе.
Самой популярной категорией трат ожидаемо стали салоны красоты, которые открылись 9 июня сразу после снятия ограничений. Объем платежей в них с 9—13 июня даже обогнал февральские значения: оборот вырос в 3,5 раза по сравнению с аналогичными датами февраля. Количество трансакций увеличилось в четыре раза. Средний чек составил 2 600 рублей и полностью восстановился по сравнению со средними значениями февраля.
Также в топ-5 самых востребованных покупок у жителей столицы входят электроника (рост трат 9—13 июня относительно февраля составил 72%), авто-услуги (+50%), товары для дома (+44%) и одежда (+25%).
«По многим категориям покупок мы видим, что объем трат граждан восстанавливается, причем начиная с мая. Во многом это объясняется сезонностью: наступило лето, клиенты покупают садовую технику на дачу, меняют гардероб. Резкий рост оборотов по этим позициям, конечно же, связан с отложенным спросом, как и в случае с салонами красоты. Кроме того, многие москвичи пока переносят свои отпуска, и совершают в столице больше трат, чем обычно в этот период», — руководитель департамента эквайринга ВТБ отмечает Алексей Киричек.
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Комментарии
Личный счет , Алексей Киричек , Банк ВТБ
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