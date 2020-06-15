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Россиянам на один день удвоят зарплату 

Lenta.ru и ещё 6 33 минуты назад
Россиянам на один день удвоят зарплату
Фото: РИА Новости
Жителям России на один день увеличат зарплаты. Работа 1 июля 2020 года, на которое намечен финальный день голосования по поправкам к Конституции, будет оплачиваться как работа в выходной, то есть в двойном размере. Об этом говорится в заявлении на сайте Роструда.
Россиянам, которые не будут работать в день голосования по поправкам, размер оплаты труда за июль снижать не станут, сообщили в ведомстве.
По желанию сотрудник, работающий 1 июля, может получить другой день для отдыха. В таком случае работа 1 июля оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит. В ведомстве отметили, что 1 июля не исключается из нормы рабочего времени, а значит отпуск на этот день не продлевается.
Как пояснили в Роструде, согласно нормам федерального законодательства, на оплату труда в день голосования распространяются те же нормы Трудового кодекса, что и на оплату труда в праздники. Последняя осуществляется в повышенном размере.
Президент России Владимир Путин предложил внести поправки в основной закон в послании Федеральному собранию в январе 2020 года. Среди предложенных изменений есть положение, которое позволит ему вновь баллотироваться на президентский пост в 2024 году и не учитывать предыдущие сроки.
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Комментарии 9
Личный счет , Другое , Владимир Путин , Роструд
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