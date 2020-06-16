Потуже пояса: Россияне вынуждены сильно экономить на еде

Доля низкого ценового сегмента в ассортименте товаров повседневного спроса, а также продуктов питания выросла в мае 2020 года до 17,7%. При этом среднегодовое значение составляет 16,9%.

Доля товаров премиального ценового сегмента в мае уменьшилась до 34,4%, в то время как в среднем по году показатель составляет 35,8%. Об этом говорится в исследовании компании Nielsen, сообщает газета «Коммерсант».

Издание отмечает, что среди продуктов вырос спрос на мясную продукцию, чай, воду, макаронные изделия, фруктовые соки. В среднем продажи дешёвых макаронных изделий составили 18,7% годовых продаж. Выросла до 15,7% доля в продажах шоколадных конфет на развес и до 9,5% доля в продажах майонеза.

Россияне стали покупать реже дорогие макаронные изделия. Их доля уменьшилась с 37,1% до 33,7%. Это же касается шоколадных конфет премиум-класса — падение продаж произошло с 30,8% до 28,7%.

Исследование показало, что 24% россиян связывают увеличение спроса на дешёвые продукты с пандемией коронавируса, ограничения из-за которой повлияли на доходы. Повышение цен заметили 66% потребителей, а 30% стали отдавать предпочтение товарам со скидкой.