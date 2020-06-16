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Россияне из-за коронавируса стали экономить на еде 

News.ru и ещё 3 1 час назад
Потуже пояса: Россияне вынуждены сильно экономить на еде
Фото: ТАСС
Доля низкого ценового сегмента в ассортименте товаров повседневного спроса, а также продуктов питания выросла в мае 2020 года до 17,7%. При этом среднегодовое значение составляет 16,9%.
Доля товаров премиального ценового сегмента в мае уменьшилась до 34,4%, в то время как в среднем по году показатель составляет 35,8%. Об этом говорится в исследовании компании Nielsen, сообщает газета «Коммерсант».
Издание отмечает, что среди продуктов вырос спрос на мясную продукцию, чай, воду, макаронные изделия, фруктовые соки. В среднем продажи дешёвых макаронных изделий составили 18,7% годовых продаж. Выросла до 15,7% доля в продажах шоколадных конфет на развес и до 9,5% доля в продажах майонеза.
Россияне стали покупать реже дорогие макаронные изделия. Их доля уменьшилась с 37,1% до 33,7%. Это же касается шоколадных конфет премиум-класса — падение продаж произошло с 30,8% до 28,7%.
Исследование показало, что 24% россиян связывают увеличение спроса на дешёвые продукты с пандемией коронавируса, ограничения из-за которой повлияли на доходы. Повышение цен заметили 66% потребителей, а 30% стали отдавать предпочтение товарам со скидкой.
Ранее NEWS.ru сообщал, что президент Владимир Путин принял участие в совещании по поддержке экономики и социальной сферы. Он уверен, что властям страны удалось действовать на опережение в борьбе с распространением коронавируса и последствиями пандемии. Когда принимались решения о введении ограничений, было понятно, что такие действия приведут к снижению деловой активности, экономики, а также доходов и благополучия граждан.
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Комментарии 88
Личный счет , Владимир Путин , Газета "Коммерсантъ"
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