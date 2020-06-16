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Объём долгов россиян по кредиткам увеличился в 110 раз 

News.ru и ещё 1 2 часа назад
В России резкий всплеск просрочек по кредитам
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Россияне задолжали по кредитным картам за пять месяцев 2020 года в 110 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из-за коронавируса люди не смогли справиться с текущей долговой нагрузкой и перестали обслуживать кредит.
На ситуацию повлияла пандемия, из-за которой доходы россиян резко снизились. По этой же причине усилилась потребность в заёмных средствах, пишут «Известия». На начало года объём долгов по кредиткам составлял 125,2 млрд рублей, на май — 139 млрд рублей, тем прироста составил 11%.
Многие люди ожидают ухудшения ситуации, поэтому «экономят» на кредитах, но это может обернуться только штрафами. Банки также не смогли с прежней эффективностью возвращать долги и теперь ожидать возврата к прежнему уровню просрочки можно будет не раньше конца года.
Заёмные деньги люди собирались в первую очередь потратить на бензин, продукты, товары первой необходимости. На эти цели россияне планировали пустить две трети лимита, хотя раньше на такое уходило не боле 20-25% заёмных средств.
Но кредитные каникулы позволили большинству россиян избежать проблем с просрочкой. К тому же банки снизили процент одобрения выдачи кредитов и стали выдавать карты только надёжным заёмщикам.
Ранее NEWS.ru сообщал, что пенсионеры, офицеры, врачи и учителя, а также сотрудники финансовых организаций реже остальных категорий граждан задерживают платежи по кредитам. Из этой группы только 15% россиян имеют просрочки по платежам.
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Личный счет , газета "Известия"
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