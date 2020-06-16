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Экономисты рассказали, как копить деньги в кризис 

News.ru и ещё 3 1 час назад
Россиянам рассказали, как копить деньги в кризис
Фото: РИА Новости
Наиболее удачный способ сохранить средства во время пандемии коронавируса заключается в хранении денег в валюте. Об этом заявил советник гендиректора компании «Открытие брокер», доцент РАНХиГС Сергей Хестанов.
По его словам, положить на валютный вклад следует часть сбережений.
«У доллара тоже есть своя инфляция, но она в разы меньше, чем у рубля», — цитирует эксперта URA.RU.
Хестанов считает, что ещё одним удачным способом приумножить сбережения является их хранение в ценных бумагах. Однако, по его мнению, решиться на такой шаг могут только те, кто разбирается в этой сфере.
«Были времена, когда рынок акций был устроен таким образом, что, какую бумагу ни купишь, всё равно заработаешь. Теперь рынок работает так очень редко. И чем выше доход — тем выше будет риск», — рассказал эксперт.
Приемлемым и выгодным для россиян способом накопления средств считается вложение их в недорогую недвижимость под сдачу. Такого мнения придерживается специалист в области управления личными финансами Алёна Никитина.
«Если на это пока нет средств, нужно или дождаться, когда на депозите накопится необходимая для покупки сумма, или объединиться с кем-то», — отметила она.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Россия постепенно начинает выходить из режима самоизоляции. Карантин существенно повлиял на финансовое поведение наших сограждан. 39% россиян в целом и 43% жителей Москвы и Московской области намерены создать личную финансовую подушку безопасности под влиянием карантина из-за пандемии коронавируса, хотя раньше денег не копили. При этом более половины россиян намерены тратить меньше, чем до самоизоляции.
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Комментарии
Личный счет , Недвижимость , Рынки , Сергей Хестанов , РАНХиГС , РИА Ura.ru
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