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Скидка 90%: как автомобилистов переведут на газ 

Газета.Ru и ещё 26 34 минуты назад
Скидка 90%: автомобилистов переведут на газ
Фото: ТАСС
Вице-премьер Юрий Борисов поддержал идею министра энергетики Александра Новака увеличить правительственное субсидирование на перевод автомобилей с бензина на газ в два раза Это позволит россиянам не только купить оборудование гораздо дешевле, но и значительно сэкономить на топливе.
Дополнительные средства выделит и дочерняя компания «Газпрома»: помимо возросшей бюджетной субсидии, за счет маркетинговых программ еще 30% стоимости перевода оплатит «Газпром газомоторное топливо». То есть владельцу авто придется заплатить только 10% от необходимой суммы, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК..
Воспользоваться этим предложением смогут не только субъекты малого и среднего бизнеса, но и физические лица, в том числе самозанятые. В своем письме вице-премьеру Новак отметил, что для этих категорий расходы на приобретение и установку газобалонного оборудования (ГБО) являются значительной суммой, поэтому в период кризиса нужно поддержать их стремление перевести авто на газ материально. В дальнейшем это позволит им экономить на топливе до 60-65%.

Сколько это стоит

В беседе с РБК замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов рассказал, что сейчас переоборудование легкового автомобиля под газомоторное топливо (ГМТ) стоит порядка 30-100 тысяч рублей в зависимости от его класса и мощности. Для микроавтобуса ценник выше — от 100 до 150 тысяч, а за перевод грузовика придется заплатить от 100 до 500 тысяч. Эксперт отметил, что раньше перевод авто на газ окупал себя при пробеге 20 тысяч км, но с новыми субсидиями рентабельность начнется при 10-15 тысячах, то есть еще до первого ТО.
Само топливо стоит существенно дешевле бензина и дизеля. Если в середине июня цена литра 95-го бензина на столичных заправках составляла 47,41, а дизеля — 47,69 рубля, то кубометр автогаза в среднем по России — 16,73 рубля. При этом километр пути на газу обходится в три раза дешевле, чем на бензине: один рубль вместо трех. Этот расчет, пишет РБК, актуален для типичной бюджетной легковушки со средним расходом 7 литров топлива на 100 км (эквивалентно 7 кубометрам газа).
Наибольшую выгоду от перевода автомобилей на газ получают компании, активно использующие транспорт: перевозчики, в том числе таксопарки, магазины, а также граждане, которые часто ездят на дальние расстояния, пояснил Александр Фролов.
Отметим, что в некоторых городах перевод таксопарка на автогаз уже давно идет полным ходом. Летом прошлого года РИА «Новости» писало, что в Казани 85% автомобилей, выполняющих заказы «Яндекс. Такси», работало на ГБО.
Добиться такого роста числа машин на автогазе в Казани удалось благодаря широкой сети газовых заправок. От их количества популярность ГМТ зависит и в остальной России, но в сумме газовых заправок в России пока не так много: по данным РБК, в марте 2020-го года их насчитывалось 484 единицы, 329 из которых принадлежат группе «Газпром».

Сколько потратит правительство

С 2020 по 2024 год на развитие газомоторной отрасли правительство потратит 50 млрд рублей, говорил в ноябре прошлого года замминистра энергетики Антон Инюцын. Каждый год на развитие сети газозаправочных станций планируется выделять 3,5 млрд рублей и 700 млн — на переоборудование автопарка. На первом этапе развития программы в нее вошли 27 регионов, где активно развивается сеть газовых заправок.
Расширение программы переоборудования автомобилей не приведет к увеличению ее стоимости, уверен Александр Новак.
«При существующих ценах на моторное топливо и на установку газобаллонного оборудования единовременные бюджетные инвестиции в 0,7 млрд руб. [в год] в переоборудование техники на КПГ позволят малому и среднему бизнесу и гражданам — участникам программы в течение трех лет получить на топливе экономию в 4–5 млрд руб., снизить стоимость транспортных услуг и обеспечить работой по установке газобаллонного оборудования предприятия сервисной сферы», — цитирует министра РБК.
В прошлом году, по данным Минэнерго, на газ было переведено около 15 тысяч автомобилей, но в начале этого года эта тенденция резко замедлилась из-за ограничения передвижения и падения доходов малого и среднего бизнеса. По мнению Александра Фролова, новая программа субсидий позволит не только сдержать падение спроса на автогаз, но и привести к его росту к концу этого года.
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Личный счет , Компании , Недвижимость , Статьи , Экономика , Юрий Борисов , Григорий Березкин , Антон Инюцын , Александр Фролов , Александр Новак , Газпром , РИА Новости , РБК
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