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НБКИ: количество выданных потребкредитов в мае снизилось на 44,7% 

Банки.ру и ещё 2 45 минут назад
В России сократилась выдача кредитов
Фото: ТАСС
Кредитными организациями в мае 2020 года было выдано 0,82 млн кредитов на покупку потребительских товаров (потребительских кредитов), что на 44,7% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в сообщении Национального бюро кредитных историй (НБКИ). По сравнению с апрелем 2020 года был отмечен рост выдачи потребкредитов на 22,4%.
Средний персональный кредитный рейтинг (ПКР) заемщика по потребкредитам за год не изменился и в мае 2020 года составил 633 баллов.
Наибольшее количество потребкредитов было выдано в Москве (33,3 тыс. ед.), Московской области (30,6 тыс. ед.), Республике Башкортостан (30,0 тыс. ед.), Краснодарском крае (28,1 тыс. ед.) и Свердловской области (26,1 тыс. ед.).
Самую серьезную динамику снижения выдачи потребкредитов продемонстрировали Москва (-51,7%), Тюменская область (-51,4%), Краснодарский край (-51,3%), Московская область (-50,9%), а также Ставропольский край (-49,3%).
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