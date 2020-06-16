Россияне получат новые выплаты 

Для семей, в которых родители остались без работы, вводится новое денежное пособие в три тысячи рублей. Об этом рассказал министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков

«Родители, оставшиеся без работы, могут получить выплату в три тысячи рублей на каждого ребенка в семье», — приводит агентство Nation News слова Котякова.

Уточняется, что выплата положена каждому потерявшему работу родителю. Таким образом, двое человек на каждого ребенка будут получать по шесть тысяч рублей.

Согласно приведенной министром информации, на выплаты могут рассчитывать все семьи, вне зависимости от сроков потери работы. Ранее выплаты были предусмотрены только для потерявших работу с 1 марта этого года.