Услуги салонов красоты подорожали

В столичном регионе после отмены режима самоизоляции парикмахерские и салоны красоты не справляются с потоком клиентов, которые не посещали их свыше двух месяцев. Одни компании пока что сохраняют цены, другие уже их повысили. Слабый рубль и долгое отсутствие клиентов толкают сектор бытового обслуживания на постепенное повышение стоимости услуг, говорят предприниматели.

После снятия режима самоизоляции в Москве и Подмосковье в салонах красоты и парикмахерских наблюдается настоящий бум посещаемости, рассказали «Газете.Ru» предприниматели. Так, в Severgina Beauty Bar в московском районе Тропарево, который специализируется на узком по меркам отрасли сегменте корректировки бровей и ресниц, записаться на прием в ближайшие два дня не получиться — все временные слоты уже заняты.

«Ну, конечно, все же вышли на улицы, столько времени ничего не делая, поэтому народу много», — сообщила администратор салона.

Аналогичная ситуация в центре Beauty Time в подмосковном городе Щелково, здесь ближайший приём у парикмахера расписан на неделю вперед, вплоть до следующего вторника. Представительница Beauty Time сообщила, что цены в их салоне пока что не изменились.

Впрочем, «докарантинную» стоимость услуг удалось удержать не всем фирмам, предлагающим косметические услуги, отмечает директор салона красоты Dozari Ольга Морозова

«Ничего хорошего карантин не принес в нашу жизнь — клиенты боятся, в первые дни был наплыв, а сейчас уже меньше. Что говорить, люди на улицу выйти боятся, а на услуги прийти — еще больше страхов. У нас цены остались прежними, но у конкурентов они выросли на 30-50%. Курс доллара вырос, соответственно, все подорожало. К примеру, если в начале февраля маска стоила 2 рубля, то сейчас 15 руб., расходные материалы все же импортные», — рассказала «Газете.Ru» Морозова.

Собеседница убеждена, что отрасль выживет, если арендаторы понизят цены хотя бы вполовину. В то же время предприниматель рассчитывает на помощь государства, но пока что ее получить так и не удалось.

Предприниматели-частники индустрии красоты также отмечают рост стоимости услуг.

Ирины Шубиной , предлагающей надомную депиляцию и шугаринг на сайте объявлений, нынешние расценки по отношению к мартовским выросли на 10-20%.

«Я работаю только с одноразовыми расходниками, на них цены уже выросли, причем серьезно. Не из своего же кармана я буду докладывать разницу, поэтому я закладываю эту дельту в стоимость приема. Сейчас клиенты идут, да, цены немного подросли, но я считаю, что это не критично. В принципе, все эти процедуры можно сделать дома и самой, но если нужно качественно, то это ко мне. Поэтому у меня все клиенты в основном — знакомые знакомых», — рассказала «Газете.Ru» частный мастер.

По данным оператора онлайн-касс «Эвотор», общий оборот столичных салонов красоты и парикмахерских с 8 по 14 июня вырос втрое по сравнению с первой неделей лета, когда эти компании еще не могли работать из-за карантинных ограничений. Эксперты компании проанализировали статистику онлайн-касс в Москве. Работу возобновили 62% из всех точек продажи товаров и обслуживания в сфере малого и среднего бизнеса, торговый оборот таких предприятий составил 57% относительно начала марта этого года.

«Лидерами роста на прошлой неделе стали салоны красоты и парикмахерские, работу которых разрешили с 9 июня, отметили в «Эвотор».

Сергей Смирнов. Потенциал быстрого восстановления у сектора косметических услуг есть, но все будет зависеть от маркетинговой политики самих бизнесменов, убежден директор института социальной политики и социально-экономических программ ВШЭ

«Сейчас для наиболее энергичных самое продвинутое время. Народ массово пошел стричься, но компании возобновляют работу после этой самоизоляции в разное время, — говорит Смирнов. — Поэтому сейчас многие, если хотят восполнить свои выпавшие доходы, на мой взгляд, то они заинтересованы не повышать цены, а даже снижать. Резко повышать цены в надежде компенсировать сразу и все — не самый лучший путь для бизнеса».