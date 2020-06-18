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Пенсионерам дадут выплату 2200 рублей при выполнении инструкции 

Primpress и ещё 3 2 часа назад
Пенсионерам пообещали новое пособие
Фото: РИА Новости
Российские пенсионеры смогут получить еще одну меру поддержки на фоне эпидемии коронавируса, пока режим самоизоляции до конца не отменен. Для получения помощи необходимо будет проделать небольшую инструкцию, рассказала пенсионный эксперт Анастасия Киреева, сообщает PRIMPRESS.
По ее словам, мера введена в ряде регионов России, например, в Подмосковье. Местные власти выразили готовность предоставить пенсионерам помощь в натуральном виде, то есть обеспечить им необходимые лекарства, продукты или частично оплатить стоимость услуг ЖКХ. Как правило, денежный эквивалент такой помощи равен 2200 рублей, говорит Киреева.
При этом определены правила предоставления такой льготы. Получить ее могут пенсионеры, чей общий доход вместе с проживающими с ними лицами не превышает двух прожиточных минимумов. В каждом регионе этот показатель свой. В среднем он составляет 9-10 тысяч рублей. То есть речь идет о сумме не более 20 тысяч.
По словам эксперта, для предоставления помощи пенсионеру необходимо обратиться в местное отделение соцзащиты. Специалисты проверят сведения, представленные пожилым человеком, после чего, в случае одобрения, волонтеры доставят пенсионеру помощь на дом.
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Комментарии
Личный счет , Анастасия Киреева
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