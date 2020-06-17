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Медработники уголовно-исполнительной системы получат стимулирующие выплаты 

Парламентская газета 52 минуты назад
Медработники УИС получат выплаты
Фото: АГН МОСКВА
Медицинские работники уголовно-исполнительной системы (УИС), которые оказывали помощь больным с COVID-19, получат стимулирующие выплаты. Такое постановление правительства вступает в силу 17 июня.
Документ касается как медиков, являющихся сотрудникам УИС, так и иных работников медицинских организаций уголовно-исполнительной системы России. Условием получения выплаты является непосредственное участие в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлен COVID-19.
Устанавливается, что врачи скорой медицинской помощи получат 50 тысяч рублей в месяц. Среднему и младшему медицинскому персоналу и водителям полагается по 25 тысяч рублей ежемесячно.
Врачам, оказывающим специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях, выплатят 80 тысяч рублей в месяц, среднему медицинскому персоналу — 50 тысяч рублей, а младшему медицинскому персоналу — 25 тысяч рублей в месяц. Стимулирующие выплаты будут производиться с 1 апреля по 30 июня 2020 года.
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