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Знаменитости нашли способ избежать налогов благодаря изменению климата 

Lenta.ru 1 час назад
Знаменитости нашли способ избежать налогов
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Знаменитости нашли способ сделать инвестиции еще доходнее и избежать налогов. Средства направлены в благотворительную организацию Prime Coalition, которая специализируется в том числе на проектах по борьбе с изменениями климата и на текущий момент собрала 76 миллионов долларов, пишет Bloomberg.
В основу идеи лег особый механизм — program-related investments, который является частью американской практики налогообложения. В отличие от обычных грантов, предполагающих безвозмездное вложение средств, PRI приносит также финансовую отдачу. Согласно законодательству США, благотворительные фонды имеют право покупать акции компаний, но не более 20 процентов (в противном случае они вынуждены платить налоги). Инструмент PRI — это способ обойти ограничение при условии того, что конечной целью осуществляемых инвестиций является благотворительность.
В 2014 году был основан фонд Prime Coalition, который привлек деньги состоятельных семей и некоторых благотворительных организаций. С 2018 года осуществляется финансовая поддержка экологических стартапов, как Via Separations, где придумали более безопасный с точки зрения экологии способ разделения химических веществ. Разработанный учеными специальный материал позволяет снизить выбросы углекислого газа (CO2) в атмосферу. В число тех, кто инвестирует в Prime Coalition, входят британский инвестор Джереми Грэнтэм, голливудские актеры Уилл Смит и Джада Пинкетт-Смит, американский предприниматель в сфере программного обеспечения Орион Хиндави и другие.
По словам экспертов, государство предпочитает финансировать проекты, которые уже зарекомендовали себя. Речь идет о расходах на возобновляемые источники энергии (солнечная, ветровая) или развитие электромобильной индустрии. Слабая поддержка со стороны государства или ее отсутствие становится серьезной проблемой для стартапов.
Чтобы претендовать на финансирование от Prime Coalition, стартапы должны содействовать сокращению выбросов парниковых газов до 500 миллионов тонн CO2-эквивалента к 2050 году. Для более удобного расчета Prime разработало специальное программное обеспечение — CRANE. В этом году было объявлено о том, что любой может воспользоваться технологией и оценить долгосрочные последствия для климата.
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Личный счет , Экономика , Уилл Смит , Bloomberg
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