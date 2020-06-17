Новое пособие могут ввести для матерей-одиночек

«Национальный родительский комитет» (НРК) предложил ввести на время пандемии дополнительное пособие для матерей и отцов, которые воспитывают детей в одиночку. Об этом сообщает Russia Today.

По мнению главы НРК Ирины Волынец, несмотря на уже выделенные выплаты на детей, одинокие родители остаются незащищенной социальной группой.

В письме НРК, направленном в Госдуму и правительство, предлагается выплачивать дополнительное пособие такие родителям до конца 2021 года. В организации считают, что размер пособия должен составлять не менее двух прожиточных минимумов на члена семьи.

Как сообщал «Рамблер», 11 мая правительство утвердило дополнительные выплаты на детей, предложенные президентом Владимиром Путиным из-за ситуации с коронавирусом.

С 1 июня россияне с детьми в возрасте от трех до 15 лет включительно получают единовременную выплату в размере десять тысяч рублей на каждого ребенка. Подать заявку на господдержку на сайте госуслуг можно до 1 октября 2020 года, также оформить выплату можно, обратившись в МФЦ.

Также выплата в пять тысяч рублей в течение трех месяцев (с апреля по июнь) полагалась всем российским семьям с детьми до трех лет, по половине от прожиточного минимума на это время платили на детей от трех до семи лет из малообеспеченных семей. Кроме того, по три тысячи рублей в течение трех месяцев полагалось на каждого несовершеннолетнего ребенка в семьях, где родители потеряли работу.