Россияне вновь заинтересовались кредитами

Розничное кредитование начинает оживать после падения в апреле. Участники рынка отмечают восстановление спроса на кредитные карты, а также на автокредиты — здесь заметную роль играет программа господдержки.

По данным Банка России, за первую декаду июня объем кредитов физлицам в российских банках вырос на 0,2 процента. Это ниже среднемесячных темпов роста до пандемии (в первом квартале этого года — в среднем 1,4 процента), однако лучше апрельского результата, когда было зафиксировано сокращение розничного кредитного портфеля на 0,7 процента.

В мае банки выдали на 17% больше кредитных карт, чем в апреле — около 335 тысяч, свидетельствуют предварительные данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ). Суммарный лимит "кредиток" по сравнению с апрелем вырос на 12 процента, до 22,8 миллиарда рублей. А вот в сравнении с мартом майские выдачи стали меньше на 59 процентов по количеству и на 62 — по объему.

"Сегмент кредитных карт во время кризиса сократился сильнее, чем кредиты наличными, поскольку банки видят в нем повышенные риски, — пояснил генеральный директор ОКБ Артур Александрович. — Хоть выдачи в мае несколько восстановились, но они все еще в 2,5-3 раза меньше, чем были в мае прошлого года. Кроме того, банки продолжили сокращать доступный заемщикам кредитный лимит — за время карантина он снизился примерно на 7 процентов, до 68 тысяч рублей".

Также в мае существенно снизилась полная стоимость кредита. Это может свидетельствовать о том, что банки теперь отдают предпочтение наиболее надежным заемщикам, добавил эксперт.

В июне банки отмечают спрос на автокредиты, в основном связанный с началом действия программы господдержки на новых условиях. Так, ВТБ за первую половину июня увеличил выдачи автокредитов по сравнению с аналогичным периодом мая в 3,3 раза. Из 2,2 миллиарда рублей по программе господдержки выдано 670 миллионов. Программа предусматривает 10-процентную скидку от стоимости нового транспортного средства.

"Спрос на автомобили постепенно восстанавливается от последствий пандемии. В мае прирост объема выдач автокредитов по сравнению с апрелем вырос вдвое, по итогам июня количество сделок с покупкой машин в кредит по сравнению с маем может увеличиться более чем в полтора раза, — прогнозирует начальник управления организации продаж автокредитов — вице-президент ВТБ Владимир Высоцкий. — Сейчас мы уже видим, что в июне спрос догнал уровень марта — периода до введения ограничительных мер. В дальнейшем мы рассчитываем на оптимистичное развитие событий и то, что во многом этому будет способствовать действие обновленной программы господдержки автокредитования — сегодня она уже занимает треть в общем объеме наших продаж".

В Русфинанс Банке отмечают, что в новом формате госпрограммы льготного автокредитования предъявляют очень гибкие требования к клиентам.

"Ожидаем, что обновленные госпрограммы с учётом действующих сейчас ставок на автокредиты эффективно поддержат спрос в ближайшие месяцы на автомобильном и автокредитных рынках", — отметил председатель правления Русфинанс Банка Сергей Озеров.

Такие ожидания вполне могут осуществиться: как показал опрос РГС Банка , 80 процентов россиян, планирующих покупку авто, намереваются совершить ее в течение года.