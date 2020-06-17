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Эксперт предупредил о рисках «горбачевского дефицита» 

Мария Иванова 2 часа назад
Эксперт предупредил о рисках «горбачевского дефицита»
Фото: ТАСС
Диетолог, доктор медицинских наук Алексей Ковальков заявил, что на российском рынке много иностранных торговых сетей, которые могут сговориться и создать искусственный дефицит. Об этом сообщает «Царьград».
Ковальков заявил, что в стране «нет практически ни одной» российской сети. По его мнению, это означает, что стоимость продуктов питания определяют иностранцы.
«Помните, когда Горбачев был? Не было продуктов в магазинах. А ведь это был искусственно созданный дефицит. А что им мешает сейчас сделать такой искусственно созданный дефицит? Ничего», — сказал он.
Эксперт заявил, что России необходимо больше магазинов шаговой доступности, частных лавочек и маленьких пекарен по примеру Франции.
«Где это все у нас? У нас все заменили монстры», — сказал он.
Ковальков напомнил, что совсем недавно люди массово скупали гречку, и ситуация может повториться.
Как сообщал «Рамблер», в начале марта россияне начали раскупать в магазинах гречку, макароны и туалетную бумагу на фоне новостей о коронавирусе и обвале курса рубля. К 18 марта торговые сети начали фиксировать постепенное замедление спроса.
Позже Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выявила элементы картельных сговоров среди производителей гречки.
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Личный счет , Алексей Ковальков , ФАС
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