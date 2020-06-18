Названы причины для сокращения размера больничного

По общим правилам пособие по временной нетрудоспособности рассчитывается исходя из средней заработной платы и страхового стажа застрахованного. Однако, как пояснили "Российской газете" в Минтруде , есть ряд случаев, когда пособие рассчитывается от минимального размера оплаты труда, а не от уровня заработной платы.

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Как уточнили в министерстве, основания для снижения размера пособия по временной нетрудоспособности следующие:

- нарушения без уважительных причин режима, предписанного лечащим врачом;

- неявки без уважительных причин в назначенный срок на врачебный осмотр или на проведение медико-социальной экспертизы;

наступление заболевания (травмы) вследствие алкогольного, наркотического, токсического опьянения или действий, связанных с таким опьянением.

Отметку о нарушении режима в листке нетрудоспособности делает врач. Именно он определяет, что является нарушением режима. Но практика показывает, что такие случаи единичны.

Нарушения режима обозначаются в больничном листе соответствующим кодом в строке "Отметки о нарушении режима".

"Если в больничном листке проставлена такая отметка, то пособие выплачивается в размере, не превышающем за полный календарный месяц МРОТ, независимо от стажа и заработка гражданина. При этом, чем именно болел человек, какая у него была травма и в чем именно состояло нарушение режима в листке нетрудоспособности не указывается, поэтому врачебная тайна сохраняется", - уточнили в Министерстве труда.

Там также напомнили, что пособие по нетрудоспособности не ниже МРОТ должно выплачиваться людям, которые имеют небольшой стаж. К этому относятся и больничные, выдаваемые в период карантина, связанного с коронавирусной инфекцией.

"Чтобы увеличить размер пособия по временной нетрудоспособности гражданам, которые имеют небольшой стаж и заработок, законом предусмотрено, что размер пособия по временной нетрудоспособности, в том числе в случае карантина, за периоды нетрудоспособности с 1 апреля по 31 декабря 2020 года в расчете за полный календарный месяц не может быть ниже МРОТ", - отметили в Минтруде.