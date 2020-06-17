Жириновский назвал причину низких зарплат в РФ

Жириновский назвал причину низких зарплат в России. По мнению депутата Госдумы, наша страна находится по этому показателю на последнем месте в Европе.

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В эфире радиостанции «Говорит Москва» Владимир Жириновский подчеркнул, что в России есть большой разрыв в зарплате между высокими и низкими должностями.

«Сейчас уже начинаем платить больше. Но большая разница: допустим, в вузе преподаватель получает 30, 40, 50 тысяч, ректор — 400. Разница почти в 10 раз. Главный врач — 400, врачи —30, 40, 50. Тоже слишком большая разница. Надо поднять тем, кто внизу. И не надо бояться инфляции. Почему инфляция будет? Люди же сразу не побегут в магазины».

Он считает, что зарплаты в России — самые низкие в Европе из-за последствий советской системы. По мнению Жириновского, нужно не только увеличивать материальное вознаграждение за работу, но и воспитывать в людях финансовую грамотность.

«Надо научить людей оперировать деньгами. Самое лучшее вложение — это вклад на депозит. Вкладывайте деньги только в государственные банки — ВТБ и Сбербанк. Надо, чтобы люди были грамотные в финансовом отношении. Есть люди, у которых ничего нет. У нас больше половины населения не имеет вкладов никаких. А за границу выезжает 1-2 процента на отдых и вообще. Это проблема, что осталась от советской системы, когда на зарплаты внимания не обращали. А в основном давали всё по другим направлениям. И это привело к тому, что зарплаты у нас самые низкие в Европе. То, что получили бесплатно, трудно показать».