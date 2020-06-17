Пенсионный фонд пополнили за счет изъятого у чиновников имущества

Если ранее изъятое имущество просто обращалось в доход государства, то с 1 января прошлого года вступили в силу изменения в Бюджетный кодекс, согласно которому конфискованные денежные средства, полученные в результате коррупционных правонарушений, а также денежные средства, полученные от реализации конфискованного имущества, поступают в доход бюджета Пенсионного фонда РФ. Изъятые денежные средства напрямую перечисляются в Пенсионный фонд, движимое (автомобили, яхты, драгоценности и т. д.) и недвижимое имущество передается Росимуществу
для продажи.