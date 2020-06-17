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ГП впервые пополнила Пенсионный фонд изъятым у чиновников имуществом на 21,4 млрд рублей

ТАССиещё 3
1 час назад
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Генеральная прокуратура России впервые пополнила Пенсионный фонд за счет изъятого у чиновников имущества на 21,4 млрд рублей. Эта цифра была обнародована в ходе выступления генерального прокурора РФ Игоря Краснова с ежегодным докладом в Совете Федерации.
Пенсионный фонд пополнили за счет изъятого у чиновников имущества
Фото: РИА НовостиРИА Новости
В минувшем году Генпрокуратура добилась через суды изъятия у госслужащих денег и имущества, не подтвержденного официальными доходами, на 21 млрд 441 млн 810 тыс. рублей (в 2018 году - на 311 млн 237 тыс. рублей).
Если ранее изъятое имущество просто обращалось в доход государства, то с 1 января прошлого года вступили в силу изменения в Бюджетный кодекс, согласно которому конфискованные денежные средства, полученные в результате коррупционных правонарушений, а также денежные средства, полученные от реализации конфискованного имущества, поступают в доход бюджета Пенсионного фонда РФ. Изъятые денежные средства напрямую перечисляются в Пенсионный фонд, движимое (автомобили, яхты, драгоценности и т. д.) и недвижимое имущество передается Росимуществу для продажи.
В оглашенную Генпрокуратурой сумму изъятого имущества не попали суммы полученных взяток деньгами и имуществом, которые также конфискуются у осужденных за получение взятки (ст. 290 УК РФ).
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Личный счет,Игорь Краснов,Росимущество,Пенсионный фонд РФ,Генпрокуратура РФ,Совет Федерации
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