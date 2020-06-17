В России захотели ввести новый налог

Правительство России вернулось к обсуждению прогрессивной шкалы налога на доход физических лиц, сообщает Forbes со ссылкой на источники.

Фото: Евгений Павленко / «Коммерсантъ» Евгений Павленко / «Коммерсантъ»

По данным издания, в России могут увеличить налог для богатых. По словам источников, дискуссии на эту тему возобновились на фоне экономического кризиса из-за коронавируса и роста «запроса на социальную справедливость».

Другие источники утверждают, что обсуждение прогрессивной шкалы налогообложения активно велось еще зимой и к настоящему моменту уже имеются более 10 готовых сценариев.

Среди возможных вариантов — повышение ставки НДФЛ с 13% до 15% для состоятельных граждан. Порог годового дохода обсуждается, есть вариант с доходом в 2-3 млн рублей. Также рассматривается предложение о том, чтобы не облагать НДФЛ граждан с доходом в размере прожиточного минимума или даже больше.

Собеседники Forbes подчеркивают, что речь идет не о том, чтобы за счет налогов увеличить поступления в бюджет, а о том, чтобы использовать эти деньги в социальной сфере.

До сих пор единого решения в правительстве о целесообразности введения прогрессивной школы налога нет. В частности, против выступает Минфин , который считает, что при небольшом изменении ставки дополнительные поступления в бюджет будут небольшими, а администрирование значительно усложнится.