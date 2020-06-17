Правительству придется ввести прогрессивный налог

Он назвал "дикой экзотикой" и "отсутствием социальной справедливости" тот факт, что в России при столь большой разнице в зарплатах до сих пор действует плоская шкала налогообложения. По мнению сенатора, с каждого миллиона годового дохода должен увеличиваться и подоходный налог, а "тем, кто получает менее двух третей от средней зарплаты в стране, нужно вообще отменить подоходный налог", уверен законодатель.