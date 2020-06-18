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Идею введения прогрессивной шкалы НДФЛ поддержали во всех фракциях ГД 

News.ru 59 минут назад
Все фракции Госдумы одобрили идею налога на богатых
Фото: РИА Новости
Депутаты Госдумы от всех фракций поддерживают идею о возможном повышении ставки НДФЛ для людей с высокими доходами.
Так, глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов напомнил, что фракция ЛДПР неоднократно предлагала вернуться к прогрессивной шкале налогообложения, а также освободить от уплаты НДФЛ тех, чья зарплата составляет менее двух МРОТ.
«Мы считаем, что прогрессивная шкала — это когда есть ставка ноль процентов для тех, кто получает мало, и есть ставка в разы больше, чем 13%, для тех, кто получает по миллиону в день», — цитирует его «Интерфакс».
Лидер фракции «Единая Россия» Сергей Неверов назвал нормальным, если для людей с зарплатой в 2-3 млн рублей подоходный налог будет выше, чем для остальных россиян. Он отметил, что важно определить с какой именно суммы будет действовать повышенная ставка НДФЛ. Депутат добавил, что конкретных предложений пока нет, но тема присутствует в повестке.
Зампредседателя ЦК КПРФ Юрий Афонин, в свою очередь, заявил, что коммунисты всегда выступали за дифференцированную шкалу налогообложения.
«Богатые должны платить больше, а бедные, особенно с минимальной зарплатой, должны быть вообще освобождены от подоходного налога», — сказал он.
По словам замруководителя фракции «Справедливая Россия» Михаила Емельянова, введение в РФ прогрессивной шкалы НДФЛ — одно из основных требований партии. Члены фракции считают, что НДФЛ по ставке 15% должны платить лица, чей доход составляет 2 млн рублей в месяц. Для тех, кто получает в месяц более 10 млн рублей ставку следует повысить до 25%.
Как ранее писал NEWS.ru, СМИ со ссылкой на федеральных чиновников, источники в Госдуме и администрации президента сообщили, что в кабмине задумались о повышении ставки НДФЛ для обеспеченных россиян с 13% до 15%. Однако в правительстве эту информацию опровергли.
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Комментарии 1
Личный счет , Экономика , Сергей Неверов , Юрий Афонин , Ярослав Нилов , Администрация Президента РФ , Единая Россия , Госдума , КПРФ , ЛДПР , Интерфакс
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