Все фракции Госдумы одобрили идею налога на богатых

Депутаты Госдумы от всех фракций поддерживают идею о возможном повышении ставки НДФЛ для людей с высокими доходами.

Так, глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов напомнил, что фракция ЛДПР неоднократно предлагала вернуться к прогрессивной шкале налогообложения, а также освободить от уплаты НДФЛ тех, чья зарплата составляет менее двух МРОТ.

«Мы считаем, что прогрессивная шкала — это когда есть ставка ноль процентов для тех, кто получает мало, и есть ставка в разы больше, чем 13%, для тех, кто получает по миллиону в день», — цитирует его «Интерфакс».

Лидер фракции «Единая Россия» Сергей Неверов назвал нормальным, если для людей с зарплатой в 2-3 млн рублей подоходный налог будет выше, чем для остальных россиян. Он отметил, что важно определить с какой именно суммы будет действовать повышенная ставка НДФЛ. Депутат добавил, что конкретных предложений пока нет, но тема присутствует в повестке.

«Богатые должны платить больше, а бедные, особенно с минимальной зарплатой, должны быть вообще освобождены от подоходного налога», — сказал он.

По словам замруководителя фракции «Справедливая Россия» Михаила Емельянова, введение в РФ прогрессивной шкалы НДФЛ — одно из основных требований партии. Члены фракции считают, что НДФЛ по ставке 15% должны платить лица, чей доход составляет 2 млн рублей в месяц. Для тех, кто получает в месяц более 10 млн рублей ставку следует повысить до 25%.