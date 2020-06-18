Богатые поплачут: с кого возьмут повышенный НДФЛ

Правительство рассматривает возможность повышения налоговых сборов с категории состоятельных граждан, сообщают источники СМИ. В одном из сценариев рассматривается введение прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц. Для граждан с доходом свыше 2-3 млн рублей в год НДФЛ может вырасти до 15%. В правительстве эту информацию опровергают.

Эффект, оказанный пандемией коронавируса на экономику страны, вернул правительство России к обсуждению вероятного увеличения налогов для обеспеченного класса россиян. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на два источника, знакомых с обсуждением этого вопроса. Один из них — это федеральный чиновник, а второй — депутат. Что наиболее примечательно, этот шаг правительства может быть популистским — по словам собеседника журнала, ввести налог для богатых правительство хочет ввиду повышенного в обществе «запроса на социальную справедливость».

Еще несколько источников Forbes, участвовавших в этих обсуждениях, утверждают, что вопрос разных вариантов налогообложения разных категорий граждан активно обсуждался еще зимой. Собеседник издания говорит, что различные ходы анализировались еще перед посланием президента, которое прошло в январе 2020 года.

«Там более десяти разных вариантов, готовый сценарий есть у администрации президента и правительства, при необходимости его можно просто достать и применить», — приводит Forbes слова чиновника.

В качестве решения этой проблемы предлагалось повысить ставку НДФЛ для богатых с 13% до 15%. Вопрос, от какой суммы заработка гражданина взимать НДФЛ по верхней планке, оставался открытым. Звучали предложения облагать максимальной ставкой налога годовой доход в 2-3 млн рублей, говорят источник издания. Для наиболее бедной части общества, имеющей доход в размере прожиточного минимума или чуть больше, предлагалось и вовсе отменить НДФЛ. По крайней мере такие предложения содержались в сценариях, направленных в администрацию президента, говорят эксперты Forbes.

Впрочем, в правительстве информацию об обсуждении введения прогрессивного налога на доходы физических лиц опровергли. Пресс-секретарь премьер-министра России Борис Беляков заявил «РИА Новости», что ничего подобного не обсуждалось. В партии «Единая Россия» , напротив, эту идею поддержали.

«Мы считаем, что не скачкообразно, но тем не менее вернуться к дифференциации подоходного налога было бы целесообразно.. Он должен быть повышен. Одновременно мы предложили бы рассмотреть снижение подоходного налога для наиболее бедной части граждан», — заявил журналистам первый зампред фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев.

Депутат в то же время предостерег от введения «запредельных величин» налога для состоятельных граждан.

Он обеспокоен тем, что в результате разбогатевшие россияне начнут утаивать от налоговиков свои доходы, и более того — начнут выводить их из страны.

Разговоры о налогах для богатых снова появились в информационной повестке на фоне сильного роста дефицита бюджета. По словам министра экономического развития РФ Максима Решетникова, дефицит бюджета в 2020 году может составить 5-6%, схожий прогноз дают Центробанк и глава Минфина Антон Силуанов . Последний сообщал, что доходы бюджета по итогам этого года снизятся на 4 трлн рублей по сравнению с показателем, который изначально был запланирован. В то же время расходная часть бюджета увеличится ориентировочно на 1 трлн рублей.

Собеседники Forbes в правительстве уверяют, что налог для богатых необходим не для пополнения бюджета ввиду карантинных расходов, а для того чтобы направить эти деньги на социалку — на поддержку малоимущих граждан или пенсионеров.

По существу никаких документально оформленных решений по этому вопросу нет, говорят источники Forbes. Немаловажно и то, что против этой реформы выступает Минфин.

«Если повышение ставки налога будет небольшим, то и дополнительные поступления от изменения ставки будут небольшие, но при этом администрирование — сложным», — объяснил источник издания позицию Минфина.