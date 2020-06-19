Введут ли в России налог на богатых 

Введение плоского подоходного налога было важнейшей составляющей либеральных законодательных инициатив, принятых в самом начале правления Владимира Путина . Это случилось в 2001 году. Данный шаг должен был помочь вывести из тени скрываемые доходы, увеличить шансы на вложения инвестиций и вообще создать market-friendly атмосферу (ориентированную на развитие рыночной экономики. — NEWS.ru) в России.

За прошедшие 19 лет оппозиция не раз предлагала отменить плоскую шкалу и ввести прогрессивное налогообложение, но всякий раз правительство, кто бы его ни возглавлял, отказывалось это делать. Сейчас, в момент связанного с пандемией кризиса, опять была запущена идея прогрессивного налога для тех, чьи доходы превышают три миллиона рублей, с повышением ставки с 13% до 15%. Правда, правительство открестилось от этих планов. Сам Дмитрий Песков выступил с опровержением.

Что же стоит за разговорами о плоском и прогрессивном налогообложении? Если посмотреть на карту мира, на который выделены страны, в которых имеется плоский налог на доходы, то практически все они группируются вокруг России. Кроме РФ, это Белоруссия, Эстония, Украина, Казахстан, Киргизия, Туркменистан, Болгария, Босния и Герцеговина, Румыния. В дальнем зарубежье — Саудовская Аравия, Боливия, Мадагаскар, ряд крошечных территорий и государств. Ни в одной развитой стране мира плоский налог не применяется.

Даже в цитадели мирового свободного рынка — США — на федеральном уровне закреплена прогрессивная шкала налогообложения, как и в большинстве штатов по местным налогам. Это обуславливается рядом причин.

Во-первых, ввиду соображений социальной солидарности и ответственности. Сама мысль о том, что школьная учительница и миллиардер должны вносить вклад в бюджет страны на равных основаниях, кажется на Западе дикой. Принцип, что богатые должны платить больше (пропорционально), там сомнению не подвергается.

Во-вторых, прогрессивное налогообложение позволяет собирать больше денег в казну — для общего блага.

В России же до сих пор не существует культуры налогов. Большинство людей, которые не являются владельцами своего дела, плохо понимают, какие налоги они платят и как. По этой причине налоговые споры волнуют узких профессионалов, тематика сборов и налогов не фигурирует в программах партий на видном месте.

Кроме того, в РФ отсутствует понятие солидарности, над которым после 1991 года было принято смеяться, и было принято рассказывать, что каждый должен быть сам за себя, как в Америке. Поэтому даже в момент нынешнего кризиса информация о гипотетическом возвращении прогрессивного налога, пусть в самой скромной форме, касающейся не более 1% граждан, вызвала переполох в определённой среде, где и заговорили об «ударе по среднему классу».

Само пребывание России в одном ряду с Туркменистаном и Мадагаскаром, а не с США или Германией, рассматривается как благо нашими твердолобыми монетаристами, которые имеют прочные позиции в СМИ, экспертном и академическом сообществе с начала 1990-х годов. И обосновывается оно следующим образом. Дескать, современный Запад погряз в уступках популистам, тратит слишком много средств на помощь неимущим, не способен поддерживать сторонников чистой рыночной экономики, а политики зависят от голосов лиц, сидящих на социальном пособии. При этом Россия лишена подобных недостатков. У нас проводится жесткая социал-дарвинистская политика, бедняки не имеют своего представительства в парламенте, у них нет партий, которые бы отражали их интересы, соответственно, у правительства развязаны руки. И это благо — в противном случае принимались бы популистские законы, и развитие бизнеса тормозилось бы, в том числе через введение прогрессивной шкалы, карающей богатого человека только за то, что он хорошо зарабатывает.

Однако мы уже отмечали, что на фоне нынешних расовых волнений в США в России реакция либерального мейнстрима, которая раньше была однообразно предсказуемой в подобных случаях, начала меняться. Всё чаще раздаются голоса в поддержку меньшинств, что простым людям, находящимся в сложном положении, необходимо помогать.

Думается, что и в чисто экономических вопросах нас в ближайшее время ждут сдвиги в общественном сознании.

В связи с непростой ситуацией, как вы правильно заметили, постоянно идёт обмен на экспертном уровне — и в правительстве, и в администрации — обмен мнениями относительно возможных шагов и в плане антикризисных мер, и в плане мер по стимулированию экономического развития, по поддержке наиболее пострадавших секторов экономики, — аккуратно-обтекаемо заявил Дмитрий Песков, говоря о пропорциональном налоге.

Пресс-секретарь президента России добавил, что в рамках этого обмена мнениями эксперты высказывались об упомянутой мере.