Работодателей могут обязать поощрять сотрудников

Работодателей предлагают обязать морально и материально стимулировать сотрудников, пишут «Известия». Такие нормы внесут в Госдуму после принятия поправок к Конституции; как пояснили во фракции «Единая Россия» , сейчас в Основной закон вносятся общие положения о социальном партнерстве и уважении к труду, которые будут конкретизированы отдельными документами.

По словам первого зампреда фракции «Единая Россия» Андрея Исаева, такими стимулами могли бы стать грамоты, благодарности, доски почета, рекомендательные письма от работодателей сотруднику, который поступает в высшее учебное заведение, дополнительные дни отдыха или другие формы поощрения. Также депутаты считают важным прописать в Трудовом кодексе обязательную поддержку ветеранов труда и развитие системы наставничества.