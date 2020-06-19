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Платежи за ЖКХ снизились на 10% из-за пандемии COVID-19 

News.ru и ещё 3 1 час назад
В России снизились платежи за ЖКХ
Фото: ТАСС
Пандемия коронавируса привела к падению объёмов платежей за услуги ЖКХ примерно на одну десятую часть. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.
«Пока народ был дома на самоизоляции, платежи падали, но, проанализировав май, могу сказать, что в целом по стране платёж снизился на 7-10%», — цитирует чиновника РИА Новости.
Некоторое время назад сенатор Андрей Кутепов выступил с инициативой включить отрасль ЖКХ в число наиболее пострадавших от пандемии. По его словам, за почти три месяца объём платежей в отдельных городах упал на 60%.
Ранее NEWS.ru писал, что Хуснулдлин раскритиковал идею заморозки тарифов на коммунальные услуги, которая обсуждалась в правительстве. Он назвал инициативу популистской и отметил, что её реализация лишит коммунальщиков средств на плановый ремонт, модернизацию и сделает невозможной безаварийную работу зимой при существующем износе систем ЖКХ «от 50% до 60%».
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Личный счет , Марат Хуснуллин , Андрей Кутепов , РИА Новости
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