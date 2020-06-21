Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
69.40
$
69.65
78.01
78.35
Прогноз
22.06 – 29.06
$
71.00
79.50
Индексы и котировки Brent
41.95
–0.26 Золото
1743.13
–0.07 РТС
1249.67
+0.17
Динамика валют
EUR / USD
19.06
1.1177
–0.0115
05.06
1.1291
16.06
08.06
25.05

Часть россиян выйдет на пенсию раньше срока 

Ura.Ru и ещё 1 4 часа назад
Часть россиян выйдет на пенсию раньше срока
Фото: © URA.RU
Выйти на пенсию раньше общепринятого срока могут те россияне, которые имеют длительный трудовой стаж. Об этом сообщает Пенсионный фонд России (ПФР).
«Льгота в виде получения пенсионного удостоверения и соответствующих выплат от государства на два года раньше сверстников полагается за стаж продолжительностью 42 года для мужчин и 37 лет для женщин», — пишет агентство Nation News.
Уточняется, что при принятии решения о досрочной выдаче пенсии учитывается только страховой стаж. То есть, служба в армии, отпуск по уходу за ребенком, срок ухода за престарелым или инвалидом и время получения пособия по безработице не учитываются. Также ПФР отметил, что самой популярной причиной отказа в досрочной выдаче пенсии является нехватка стажа.
Ранее в России предлагали разрешить досрочно выйти на пенсию россиянам, работающим на предприятиях Дальнего Востока. Также в Госдуме хотели разрешить это женщинам со званием «Мать-героиня».
Видео дня. Что будет с рублем на фоне снижения ключевой ставки
Ura.Ru: последние новости
Экономист: налог на богатых может уничтожить средний класс Экономист: налог на богатых может уничтожить средний класс Экономист отметил опасность введения потолка зарплат. «Придется опускать железный занавес» Экономист отметил опасность введения потолка зарплат. «Придется опускать железный занавес» Россияне получат новые выплаты Россияне получат новые выплаты
Комментарии
Личный счет , Маленькая пенсия , Пенсионный фонд РФ , Госдума
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дания ответила России по «Северному потоку-2»
Дания ответила России по «Северному потоку-2»
Назван самый нелюбимый этаж россиян
Назван самый нелюбимый этаж россиян
Набиуллина подала знак с помощью украшения
Набиуллина подала знак с помощью украшения
«Водолазами пройдём, но достроим»
«Водолазами пройдём, но достроим»
Видео
ЦБ принял историческое решение по ключевой ставке
00:16
ЦБ принял историческое решение по ключевой ставке
Экономика
Налог на богатых ударит по среднему классу
00:56
Налог на богатых ударит по среднему классу
Личный счет
Рубль падает
00:08
Рубль падает
Рынки
В России подорожает мобильная связь
00:32
В России подорожает мобильная связь
Личный счет
У «Северного потока — 2» появился новый «могильщик»
00:35
У «Северного потока — 2» появился новый «могильщик»
Рынки Статьи
Досадная задержка: что мешает «Севпотоку — 2»
00:35
Досадная задержка: что мешает «Севпотоку — 2»
Рынки Компании
Рубль продемонстрировал рекордный рост
00:24
Рубль продемонстрировал рекордный рост
Рынки Компании
Назван срок восстановления экономики России
00:27
Назван срок восстановления экономики России
Экономика
Названа оптимальная стоимость доллара
01:19
Названа оптимальная стоимость доллара
Экономика Компании
Польша шантажирует «Газпром»
00:21
Польша шантажирует «Газпром»
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение