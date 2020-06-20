Кому повысят пенсию с 1 июля 

С 1 июля 2020 года пенсионеры-опекуны и люди, на попечении которых есть дети до 18 лет, начнут получать индексированные выплаты. Об этом сообщает «Прайм».

Володин рассказал, что в итоге будут проиндексированы пенсии около 30 тысяч россиян. Речь идет о бабушках и дедушках, ставших опекунами внуков, и в целом о россиянах, взявших ответственность за оставшихся без родителей детей.

Ранее выплаты за опеку, которые получали эти люди, считались «заработной платой», бабушек и дедушек относили к работающим пенсионерам, поэтому ежегодная индексация их не касалась.

До индексации выплаты опекунам составляли три-четыре тысячи рублей в месяц. До конца года власти выделят на их повышение 720 миллионов рублей.