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Кому повысят пенсию с 1 июля 

Мария Иванова 2 часа назад
Кому повысят пенсию с 1 июля
Фото: ТАСС
С 1 июля 2020 года пенсионеры-опекуны и люди, на попечении которых есть дети до 18 лет, начнут получать индексированные выплаты. Об этом сообщает «Прайм».
С такой инициативой ранее выступили спикер Госдумы Вячеслав Володин, глава фракции «Единая Россия» Сергей Неверов и заместитель главы фракции Андрей Исаев. В марте документ был одобрен Госдумой, позже его подписал президент России Владимир Путин.
Володин рассказал, что в итоге будут проиндексированы пенсии около 30 тысяч россиян. Речь идет о бабушках и дедушках, ставших опекунами внуков, и в целом о россиянах, взявших ответственность за оставшихся без родителей детей.
Ранее выплаты за опеку, которые получали эти люди, считались «заработной платой», бабушек и дедушек относили к работающим пенсионерам, поэтому ежегодная индексация их не касалась.
До индексации выплаты опекунам составляли три-четыре тысячи рублей в месяц. До конца года власти выделят на их повышение 720 миллионов рублей.
Как сообщал «Рамблер», Пенсионный фонд России ранее объявил, что с 1 августа накопительные пенсии 80 тысяч россиян на этапе пожизненной выплаты в 2020 году вырастут на 9,13 процента.
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Комментарии
Личный счет , Сергей Неверов , Владимир Путин , Вячеслав Володин , Андрей Исаев , Пенсионный фонд РФ , Единая Россия , Госдума
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