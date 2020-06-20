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Богатейший человек Азии вошел в десятку миллиардеров мира 

Lenta.ru и ещё 1 2 часа назад
Богатейший человек Азии вошел в десятку миллиардеров мира
Фото: Reuters
Председатель совета директоров и основной владелец индийской компании Reliance Industries Мукеш Амбани вошел в десятку богатейших людей мира по версии Forbes. Он единственный миллиардер из Азии в текущем списке. Список опубликован на сайте издания.
Амбани занял девятую позицию рейтинга, обогнав сооснователя Google Ларри Пейджа. Его состояние оценивается в 64,6 миллиарда долларов.
Он попал в десятку богатейших людей мира после того, как разбогател на 3,9 миллиарда долларов за день. 19 июня Reliance Industries объявила о продаже 24,7 процента акций сервиса Jio, обеспечивающего 4G-связь, на сумму 15,2 миллиарда долларов. Акции Reliance Industries выросли более чем на 6 процентов за день и почти в два раза с марта.
Первое место в рейтинге осталось за создателем Amazon Джеффом Безосом (160 миллиардов долларов), на втором месте — один из создателей Microsoft Билл Гейтс (108,6 миллиарда долларов) и президент группы компаний Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно (102,8 миллиарда долларов).
Амбани был признан самым богатым человеком Индии по версии Forbes в 2019 году.
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Комментарии
Личный счет , Компании , Джефф Безос , Билл Гейтс , Бернар Арно , Amazon , Microsoft , Google , Forbes
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