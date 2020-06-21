Потерявшим работу дали советы

Специалист проекта Министерства финансов по финансовой грамотности Ольга Дайнеко рассказала, что делать в случае потери работы в период пандемии коронавирусной инфекции.

По словам эксперта, первым делом следует постараться заручиться социальной помощью государства, которая обеспечит некоторый доход и позволит продержаться на плаву. Для этого потребуется встать на учет в Центре занятости населения.

В настоящее время россияне, потерявшие работу из-за пандемии с 1 марта 2020 года, могут претендовать на максимальное пособие по безработице — 12 130 рублей, а также региональный коэффициент. Помимо этого предусмотрены выплаты безработным, имеющим несовершеннолетних детей — по три тысячи рублей на ребенка.

Наряду с этим Дайнеко советует минимизировать расходы до наступления лучших времен, сообщает РИА Новости.

Ранее стало известно, что почти 8,5 тысячи москвичей отучились по направлению Центра занятости.