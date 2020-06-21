Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
69.40
$
69.65
78.01
78.35
Прогноз
22.06 – 29.06
$
71.00
79.50
Индексы и котировки Brent
41.95
–0.26 Золото
1743.13
–0.07 РТС
1249.67
+0.17
Динамика валют
EUR / USD
19.06
1.1177
–0.0115
05.06
1.1291
16.06
08.06
25.05

Эксперт дала советы потерявшим работу 

Вечерняя Москва 3 часа назад
Потерявшим работу дали советы
Фото: dszn.ru/Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы
Специалист проекта Министерства финансов по финансовой грамотности Ольга Дайнеко рассказала, что делать в случае потери работы в период пандемии коронавирусной инфекции.
По словам эксперта, первым делом следует постараться заручиться социальной помощью государства, которая обеспечит некоторый доход и позволит продержаться на плаву. Для этого потребуется встать на учет в Центре занятости населения.
В настоящее время россияне, потерявшие работу из-за пандемии с 1 марта 2020 года, могут претендовать на максимальное пособие по безработице — 12 130 рублей, а также региональный коэффициент. Помимо этого предусмотрены выплаты безработным, имеющим несовершеннолетних детей — по три тысячи рублей на ребенка.
Наряду с этим Дайнеко советует минимизировать расходы до наступления лучших времен, сообщает РИА Новости.
Ранее стало известно, что почти 8,5 тысячи москвичей отучились по направлению Центра занятости.
Видео дня. Что будет с рублем на фоне снижения ключевой ставки
Вечерняя Москва: последние новости
Эксперт ВНИИ труда разъяснила преимущества удаленки Эксперт ВНИИ труда разъяснила преимущества удаленки Миллиардер из Азии вошел в десятку богатейших людей планеты Миллиардер из Азии вошел в десятку богатейших людей планеты В Совфеде оценили предложение ввести пособие для родителей-одиночек В Совфеде оценили предложение ввести пособие для родителей-одиночек
Комментарии
Личный счет , Минфин , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Часть россиян выйдет на пенсию раньше срока
Часть россиян выйдет на пенсию раньше срока
Набиуллина подала знак с помощью украшения
Набиуллина подала знак с помощью украшения
«Водолазами пройдём, но достроим»
«Водолазами пройдём, но достроим»
В США испугались подрыва первенства доллара
В США испугались подрыва первенства доллара
Видео
ЦБ принял историческое решение по ключевой ставке
00:16
ЦБ принял историческое решение по ключевой ставке
Экономика
Налог на богатых ударит по среднему классу
00:56
Налог на богатых ударит по среднему классу
Личный счет
Рубль падает
00:08
Рубль падает
Рынки
В России подорожает мобильная связь
00:32
В России подорожает мобильная связь
Личный счет
У «Северного потока — 2» появился новый «могильщик»
00:35
У «Северного потока — 2» появился новый «могильщик»
Рынки Статьи
Досадная задержка: что мешает «Севпотоку — 2»
00:35
Досадная задержка: что мешает «Севпотоку — 2»
Рынки Компании
Рубль продемонстрировал рекордный рост
00:24
Рубль продемонстрировал рекордный рост
Рынки Компании
Назван срок восстановления экономики России
00:27
Назван срок восстановления экономики России
Экономика
Названа оптимальная стоимость доллара
01:19
Названа оптимальная стоимость доллара
Экономика Компании
Польша шантажирует «Газпром»
00:21
Польша шантажирует «Газпром»
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение