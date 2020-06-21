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Появилась новая схема обмана пенсионеров 

Артём Кульша 19 минут назад
Появилась новая схема обмана пенсионеров
Фото: ТАСС
В России распространяется новая мошенническая схема, направленная на пенсионеров. Об этом в компании Zecurion сообщили «Известиям».
Zecurion, как сообщал «Рамблер», — российская компания — разработчик систем защиты от утечек информации. Сегодня там рассказали о распространении в стране новой мошеннической схемы.
Злоумышленники предлагают пенсионерам, которые хотят заработать деньги путем инвестиций в ценные бумаги, специальные онлайн-платформы для пожилых. Если те соглашаются, преступники получают удаленный доступ к их гаджетам, и выводят средства с их счетов либо оформляют на них кредиты и также выводят деньги.
«Следует ограничивать доступ к собственному компьютеру и гаджетам извне и не устанавливать сторонние программы», — советует главный аналитик Zecurion Владимир Ульянов.
В мае заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов заявил, что бдительность и критическое мышление помогут не попасться на уловки финансовых мошенников. В начале июня в Сбербанке назвали одними из самых распространенных схем мошенников для кражи денег при онлайн-покупках ненастоящие службы доставки и вредоносные ссылки на оплату.
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Комментарии
Личный счет , Владимир Ульянов , Станислав Кузнецов , Сбербанк России , газета "Известия"
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