Появилась новая схема обмана пенсионеров 

В России распространяется новая мошенническая схема, направленная на пенсионеров. Об этом в компании Zecurion сообщили «Известиям».

Zecurion, как сообщал «Рамблер», — российская компания — разработчик систем защиты от утечек информации. Сегодня там рассказали о распространении в стране новой мошеннической схемы.

Злоумышленники предлагают пенсионерам, которые хотят заработать деньги путем инвестиций в ценные бумаги, специальные онлайн-платформы для пожилых. Если те соглашаются, преступники получают удаленный доступ к их гаджетам, и выводят средства с их счетов либо оформляют на них кредиты и также выводят деньги.

«Следует ограничивать доступ к собственному компьютеру и гаджетам извне и не устанавливать сторонние программы», — советует главный аналитик Zecurion Владимир Ульянов.