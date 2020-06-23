Ставки по ипотеке в РФ достигли исторического минимума

Средняя ставка по ипотеке в России в мае 2020 года уменьшилась и достигла исторического минимума в 7,4%, сообщила в Госдуме председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

"По ипотеке ставки падают, и наши предварительные данные говорят об этом. Мы пока эту цифру не озвучивали, но по маю ставка по ипотеке уже 7,4%. И где-то треть кредитов выдана как раз по льготной ставке 6,5%", — сказала она.

Ранее Банк России сообщал, что, средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам в апреле опустилась на 0,3 процентного пункта и составила 8,32% годовых, что на тот момент являлось новым историческим минимумом.

Объем ипотечного кредитования в России в мае 2020 года увеличился на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.