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Россию ждет новая пенсионная реформа. Иначе выплат не будет 

Ura.Ru 1 час назад
России предрекли новую пенсионную реформу
Фото: ТАСС
В 2024—2025 годах правительству в РФ придется реформировать систему пенсионных накоплений, поскольку еще через 10 лет невозможно будет обеспечить выплатами всех пенсионеров. Такой прогноз в разговоре с URA.RU дал эксперт по негосударственным пенсионным фондам (НПФ) Дмитрий Александров.
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«В 2034 у нас будет очень сильный провал по демографии. Если экономика будет сильно и быстро развиваться, то мы сможем «докидывать» деньги. Если взять действующую экономику с небольшим ростом, то есть относительно благополучную ситуацию, то ПФР не сможет выполнять свои обязательства. Надо будет что-то придумывать, чтобы люди смогли себя кормить», — пояснил он. Эксперт отметил, что эти вопросы нужно будет решать в 2024—2025 годах. По его словам, уже в этот период фонды окажутся в трудной ситуации. «Вероятно, будут потихоньку реформировать [систему]», — добавил Александров.
Эксперт выразил мнение, что, скорее всего, будет расширена система добровольных пенсий. В таком случае нужно будет привлекать к работе не только крупные корпорации, но и средний бизнес. Таким образом, часть зарплаты будет перечисляться либо на корпоративный пенсионный счет, либо компания заключит договор с НПФ, пояснил Александров. По его словам, еще одним вариантом развития может стать улучшенная система пенсионных накоплений.
Сейчас россияне, которые участвуют в корпоративных пенсионных программах или заключили договоры НПФ, смогут начать получать выплаты на пять лет раньше. Женщины смогут получать выплаты с 55 лет, мужчины — с 60 лет, напоминает «Царьград».
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Личный счет , Дмитрий Александров , Пенсионный фонд РФ , Царьград ТВ
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