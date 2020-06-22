Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
69.60
$
69.80
77.90
78.18
Прогноз
29.06 – 06.07
$
69.60
78.00
Индексы и котировки Brent
42.27
–0.38 Золото
1747.20
+0.09 РТС
1251.76
–0.01
Динамика валют
EUR / USD
22.06
1.1224
–0.0070
08.06
1.1294
18.06
10.06
27.05

Подсчитано финансовое состояние россиян 

Павел Тиунов и ещё 15 3 часа назад
Подсчитано финансовое состояние россиян
Фото: РИА Новости
Частное состояние граждан России составляет 1,6 триллиона долларов. Об этом сообщает издание «Форбс» (Forbes).
Некоторое время назад консалтинговая компания Boston Consulting Group (BCG) провела исследование о частных состояниях в мире в 2020 году. Согласно его результатам, с 1999 года их глобальный размер увеличился с 80 триллионов долларов до 226 триллионов долларов.
В 1999-м частное состояние россиян составляло 100 миллиардов долларов или 24,8% богатства всей Восточной Европы. К 2020-у оно стало больше в 16 раз — 1,6 триллиона долларов или 44% богатства Восточной Европы.
В 1999-2014 годах частное состояние граждан России росло на 13,5% в среднем в год, в 2014-2019 годах — на 11,7%, в 2018-2019 годах — на 10,4%.
В 2020-2024 годах, считают в BCG, его рост продолжит замедляться и составит 3,8-6,1% в зависимости от темпов восстановления экономики после кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.
При худшем развитии событий частное состояние россиян в 2024-м будет составлять 1,9 триллиона долларов, при лучшем — 2,2 триллиона долларов.
Видео дня. Аренда или покупка: тренды на жилье в России
Комментарии 4
Личный счет , Прогноз эксперта , Forbes
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дания ответила России по «Северному потоку-2»
Дания ответила России по «Северному потоку-2»
Часть россиян выйдет на пенсию раньше срока
Часть россиян выйдет на пенсию раньше срока
Чем грозит введение налога на богатство
Чем грозит введение налога на богатство
Трамп применил войска против «Северного потока-2»
Трамп применил войска против «Северного потока-2»
Видео
ЦБ принял историческое решение по ключевой ставке
00:16
ЦБ принял историческое решение по ключевой ставке
Экономика
Налог на богатых ударит по среднему классу
00:56
Налог на богатых ударит по среднему классу
Личный счет
Рубль падает
00:08
Рубль падает
Рынки
В России подорожает мобильная связь
00:32
В России подорожает мобильная связь
Личный счет
У «Северного потока — 2» появился новый «могильщик»
00:35
У «Северного потока — 2» появился новый «могильщик»
Рынки Статьи
Досадная задержка: что мешает «Севпотоку — 2»
00:35
Досадная задержка: что мешает «Севпотоку — 2»
Рынки Компании
Западные СМИ: Россия подготовилась к кризису
03:32
Западные СМИ: Россия подготовилась к кризису
Рынки Статьи
Рубль продемонстрировал рекордный рост
00:24
Рубль продемонстрировал рекордный рост
Рынки Компании
Саудовская Аравия сделала большую ошибку
00:37
Саудовская Аравия сделала большую ошибку
Рынки Экономика
Рублю предсказали «второе дно»
02:19
Рублю предсказали «второе дно»
Рынки Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение