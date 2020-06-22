Подсчитано финансовое состояние россиян 

Частное состояние граждан России составляет 1,6 триллиона долларов. Об этом сообщает издание «Форбс» (Forbes).

Некоторое время назад консалтинговая компания Boston Consulting Group (BCG) провела исследование о частных состояниях в мире в 2020 году. Согласно его результатам, с 1999 года их глобальный размер увеличился с 80 триллионов долларов до 226 триллионов долларов.

В 1999-м частное состояние россиян составляло 100 миллиардов долларов или 24,8% богатства всей Восточной Европы. К 2020-у оно стало больше в 16 раз — 1,6 триллиона долларов или 44% богатства Восточной Европы.

В 1999-2014 годах частное состояние граждан России росло на 13,5% в среднем в год, в 2014-2019 годах — на 11,7%, в 2018-2019 годах — на 10,4%.

В 2020-2024 годах, считают в BCG, его рост продолжит замедляться и составит 3,8-6,1% в зависимости от темпов восстановления экономики после кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.

При худшем развитии событий частное состояние россиян в 2024-м будет составлять 1,9 триллиона долларов, при лучшем — 2,2 триллиона долларов.