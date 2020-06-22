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Работникам выделят ежегодный оплачиваемый выходной на диспансеризацию 

Парламентская газета 3 часа назад
Россиянам дадут новый оплачиваемый выходной
Фото: ТАСС
Благодаря инициативе Минтруда, работники, достигшие 40 лет, смогут ежегодно получать оплачиваемый выходной день для прохождения диспансеризации. 22 июня на заседании Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов планируют рассмотреть поправки в Трудовой кодекс о предоставлении выходного дня один раз в год работникам, достигшим 40 лет, для прохождения диспансеризации.
Соответствующий законопроект, внесённый правительством, уже принят в первом чтении 13 мая.
Для работающих пенсионеров и лиц предпенсионного возраста в законодательстве уже предусмотрена возможность брать дополнительный отпуск для прохождения диспансеризации — 2 рабочих дня в год ежегодно. А все остальные работники по действующим нормам имеют право взять отгул для медосмотра на один день раз в три года. Естественно, что в этот период за сотрудником сохраняется и место работы, и средний заработок. Теперь же предлагается дать ежегодное освобождение на один рабочий день для прохождения диспансеризации работникам в возрасте от 40 лет и старше.
Работодатель, согласно законопроекту, в коллективном договоре или локальном нормативном акте может предусмотреть подтверждение факта прохождения диспансеризации работником медицинской справкой.
По словам заместителя министра труда и социальной защиты Всеволода Вуколова, принятие закона позволит повысить доступность диспансеризации, обеспечит сохранение здоровья работников, выявление заболеваний на наиболее ранних стадиях и их предупреждение на основе систематического медицинского наблюдения.
Данный законопроект получил одобрительные оценки от сторон Российской трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений и Комитета Совета Федерации по социальной политике.
Как известно, расширение регулярных медицинских обследований населения страны — одна из целей национального проекта «Здравоохранение». Он предполагает, что к 2024 году 70 процентов граждан должны проходить медосмотры не реже одного раза в год.
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Комментарии 3
Личный счет , Минтруд , Госдума , Совет Федерации
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