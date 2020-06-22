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Экономист назвал 4 способа накопить на большую пенсию 

Ura.Ru 3 часа назад
Названы способы накопить на безбедную старость
Фото: Reuters
Россияне могут получить дополнительный доход к пенсии несколькими способами, например пользуясь негосударственными пенсионными фондами (НПФ) или приобретя инвестиционную недвижимость. Такие советы озвучил URA.RU экономист Константин Юрченко.
По словам экономиста, в условиях дефицитного бюджета через несколько лет могут возникнуть проблемы с пенсионной системой.
«Беда нашей экономики в том, что мы не можем устойчиво прогнозировать на длинные временные интервалы. Поэтому выбор любого финансового инструмента это своеобразная рулетка. У людей есть много вариантов, но каждый из них — это риск», — пояснил эксперт.
1. Негосударственные пенсионные фонды
По словам экономиста, такой вариант несет в себе некоторые риски, однако до сих пор не возникало повода усомниться в стабильности НПФ. Юрченко добавил, что эти фонды пока не выплачивают пенсии массово. Поэтому нельзя спрогнозировать, какая ситуация будет в дальнейшем. «Катастрофы в ближайшем времени не предвидится, но это пока что-то неизведанное для большинства из нас», — заключил он.
2. Банковские вклады
Откладывать деньги на пенсию можно на банковский вклад. «Доходность банковского депозита довольно скромная, особенно сейчас, когда учетная ставка Банка России снижается. Опять же, доходность пенсионных фондов тоже не очень высокая», — пояснил эксперт. По его словам, главной проблемой этого способа является риск потратить накопленные деньги на сиюминутные нужды.
3. Рынок ценных бумаг
Покупка ценных бумаг, например акций различных компаний, тоже может стать вариантом инвестиции. «Это не очень распространенная тема, поскольку уровень финансовой грамотности не очень высок у большей части населения», — рассказал экономист. Большего успеха на рынке ценных бумаг достигают люди, которые разбираются в работе финансовых инструментов.
4. Инвестиционная недвижимость.
Покупка недвижимости, которую в дальнейшем можно будет сдать в аренду, может стать неплохим вариантом получить дополнительный доход на пенсии. Однако, отметил Юрченко, есть две оговорки: высокий порог вхождения на рынок (дорогая недвижимость) и риск повышения налога на имущество.
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Комментарии 10
Личный счет , Константин Юрченко , Центральный банк России
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