Льготную ипотеку для россиян предложили продлить 

Члены Федерального собрания намерены порекомендовать Набиулинной продолжать линию на создание условий для активного кредитования. По словам Аксакова, хотя Центральный банк, снизив ключевую ставку, уже ответил на это пожелание, но также стоит рассмотреть возможность продления программ поддержки ипотечного кредитования, а также сельских ипотечных кредитов.

Депутаты предложат продлить льготную ипотеку на весь следующий год. На данный момент программа, позволяющая взять кредит на жилье под 6,5 процента, рассчитана до 1 ноября.