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Льготную ипотеку для россиян предложили продлить 

Lenta.ru и ещё 4 2 часа назад
Льготную ипотеку для россиян предложили продлить
Фото: РИА Новости
Депутаты Государственной Думы предложат главе Центрального Банка России Эльвире Набиуллиной поддержать продление льготной ипотеки под 6,5 процента. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу комитета по финансовому рынку Анатолия Аксакова.
Члены Федерального собрания намерены порекомендовать Набиулинной продолжать линию на создание условий для активного кредитования. По словам Аксакова, хотя Центральный банк, снизив ключевую ставку, уже ответил на это пожелание, но также стоит рассмотреть возможность продления программ поддержки ипотечного кредитования, а также сельских ипотечных кредитов.
Депутаты предложат продлить льготную ипотеку на весь следующий год. На данный момент программа, позволяющая взять кредит на жилье под 6,5 процента, рассчитана до 1 ноября.
Ранее поступили сообщения о том, что некоторые российские банки начали массово отказывать клиентам в льготной ипотеке. Несмотря на повышенный спрос среди заемщиков, доля отказов в отдельных финансовых организациях превышает 40 процентов. В банке «Возрождение» с отказами столкнулись 63 процента клиентов, в МИнБанке — почти 47 процентов, а в Совкомбанке — 45 процентов.
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Комментарии
Личный счет , Недвижимость , Эльвира Набиуллина , Совкомбанк , Банк "Возрождение" , Московский индустриальный банк , Госдума , Центральный банк России
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