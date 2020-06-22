Граждане Российской Федерации могут получить новую единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей. Ожидается, что Пенсионный фонд России будет задействован в распределении указанной суммы на каждого ребенка в возрасте от семнадцати до восемнадцати лет.

Такое предложение составили и направили в правительство России члены Совета Федерации, предположившие, что подобная выплата необходима для поддержки населения. Председатель комитета Совфеда по образованию и науке Лилия Гумерова , комментируя предложение сенаторов средствам массовой информации, объяснила, что оно основано на показателях востребованности среди граждан другой выплаты в размере 10 тысяч рублей, которую россияне в возрасте от трех до шестнадцати лет начали получать с 1 июня 2020 года.

Важно отметить, что деньги могут получать и родители детей, чей возраст младше трех лет — они могут оформить выплаты в размере 5 тысяч рублей за апрель, май и июнь. Напомним, новые меры поддержки семей с детьми были озвучены президентом РФ Владимиром Путиным на совещании 11 мая 2020 года.

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации России по социальной политике, председатель президиума Союза пенсионеров России Валерий Рязанский в беседе с ФБА «Экономика сегодня» отметил, что указанное предложение сенаторов — это отражение потребности населения, в особенности семей с детьми.

«Инициатива появилась после того как в России объявили о поддержке детей от трех до шестнадцати лет. Вполне естественно, когда в одном классе учатся ребята, которым может быть и шестнадцать, и семнадцать и старше. При этом семьи, воспитывающие детей, достигших восемнадцати лет, еще попадают под определенную категорию, но единовременную поддержку не получают. Поэтому сенаторы приняли решение проработать инициативу по выплатам для детей в другой возрастной категории, старше шестнадцати лет», — комментирует Рязанский.

Сенатор также отметил, что родители в Российской Федерации испытывают особенную потребность в финансовой помощи на фоне сложившейся из-за пандемии ситуации. В связи с этим, сообщил Валерий Рязанский, предложение сенаторов о выплатах для детей в возрасте от трех до шестнадцати лет уже нашло отклик в регионах и приближается к утверждению на федеральном уровне.

«Региональная власть прочувствовала острую необходимость и пришла к выводу, что вопрос с выплатами для детей от трех до восемнадцати лет нужно попробовать решить в пользу семей и категории несовершеннолетних. Поэтому несколько регионов начали единовременно предоставлять деньги из собственных бюджетов. Однако в продолжение этому на последней встрече с первым вице-премьером РФ Андреем Белоусовым обсуждалась и тема поддержки детей от семнадцати до восемнадцати — она уже нашла подтверждение в качестве пожелания, так как Белоусов дал поручение проработать указанный вопрос, благодаря чему, вероятно, он будет уже решаться и на федеральном уровне. Это займет какое-то время. Данное предложение сенаторов требует юридической и организационной проработки, а также выделения дополнительных средств на выплату пособий», — объяснил сенатор.

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации России по социальной политике Валерий Рязанский также подчеркнул, что все выплаты, положенные детям в возрасте от трех до шестнадцати лет, число которых на сегодняшний день превышает 19 млн, произведены их семьям.

«Это говорит о том, что государство способно оказывать такую широкомасштабную поддержку. Теперь остается окончательно решить вопрос по поводу выплат для категории детей от семнадцати до восемнадцати лет, так как он несколько выпал из общего подхода к реализации мер социальной поддержки граждан. Теперь остается ожидать, когда правительство одобрит указанные единовременные выплаты. Их могут начать выплачивать регионы из своих бюджетов, либо семьи начнут получать деньги в виде дополнительной федеральной помощи в рамках софинансирования. Говорить однозначно, как это будет организованно, еще рано — нужно ждать реакции власти на обращение председателя Совета федерации России по образованию и науке», — резюмировал Рязанский.

Россия расширяет меры поддержки населения

«Предложение представителей Совет Федерации Федерального Собрания России является частью проекта закона, который мы, естественно, поддерживаем. Из-за пандемии в мире и вынужденных карантинных мер, призванных остановить распространение коронавирусной инфекции по территории страны, многие россияне попали в тяжелую жизненную ситуацию — особенно те, у которых есть дети, которых нужно кормить и содержать, несмотря на проблемы с работой. Вероятно, ситуация складывается немного проще для тех, кто находится на государственной службе, но для остальной части населения, работающей в бизнес сфере, возникли большие проблемы. Соответственно, необходима прямая помощь людям от государства, которая должна быть реализована, тем более если так сложились обстоятельства из-за затянувшейся эпидемии», — сказал Федоров.

Кроме того, депутат отметил, что государственная власть приняла решение не искать легких путей и как можно скорее поддержать различные слои населения.

«В Российской Федерации существует довольно много выплат различного характера для многочисленных категорий граждан и бизнеса — система поддержек предусмотрена как для малого предпринимательства, для пенсионеров, особенности в регионах. Перечень подобного рода поддержек достигает практически ста категорий различного характера. Поэтому если среди населения возникает потребность, депутаты выявляют новые категории нуждающихся в дополнительной поддержке граждан и обращаются с предложениями в органы власти для того, чтобы помощь была оказана», — констатировал Федоров.