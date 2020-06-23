Набиуллина дала гарантии по сбережениям россиян

Регулятор в пятницу снизил ключевую ставку сразу на 1 процентный пункт впервые за пять лет — до 4,5% годовых, обновив ее исторический минимум. По прогнозу ЦБ, годовая инфляция на конец года будет находиться на нижней границе прогнозного диапазона в 3,8-4,8%.

"Благодаря итогам прошлых лет, доверию населения и бизнеса к ценовой стабильности у нас сейчас есть возможность делать такие шаги без риска "инфляционной спирали", то есть мягкая денежно-кредитная политика не обернется обесценением зарплат и сбережений наших граждан, а будет способствовать поддержанию инфляции на нашей цели вблизи 4%", — сказала Набиуллина.