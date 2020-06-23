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Набиуллина: политика ЦБ не обернется обесценением сбережений россиян 

РИА Новости и ещё 19 1 час назад
Набиуллина дала гарантии по сбережениям россиян
Фото: ТАСС
Банк России может снижать ключевую ставку без риска "инфляционной спирали": политика регулятора не обернется обесценением зарплат и сбережений россиян, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме.
Регулятор в пятницу снизил ключевую ставку сразу на 1 процентный пункт впервые за пять лет — до 4,5% годовых, обновив ее исторический минимум. По прогнозу ЦБ, годовая инфляция на конец года будет находиться на нижней границе прогнозного диапазона в 3,8-4,8%.
"Благодаря итогам прошлых лет, доверию населения и бизнеса к ценовой стабильности у нас сейчас есть возможность делать такие шаги без риска "инфляционной спирали", то есть мягкая денежно-кредитная политика не обернется обесценением зарплат и сбережений наших граждан, а будет способствовать поддержанию инфляции на нашей цели вблизи 4%", — сказала Набиуллина.
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Личный счет , Экономика , Эльвира Набиуллина , Госдума , Центральный банк России
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