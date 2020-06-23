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Аналитики сообщили о росте недельных расходов россиян 

Rambler News Service и ещё 4 1 час назад
Недельные расходы россиян выросли
Фото: РИА Новости
Повседневные расходы типичной российской семьи за период с 15 по 21 июня выросли на 24 руб., или на 0,5%, по сравнению с предыдущей неделей и составили 4542 руб. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного холдингом «Ромир».
«На неделе с 15 по 21 июня объем повседневных расходов в России немного вырос. В среднем типичная семья потратила на повседневные товары 4542 рубля, что на 0,5% больше, чем неделей ранее», — говорится в сообщении.
В годовом выражении расходы возросли на 71 руб., или 1,6%.
«На предыдущей неделе мы фиксировали сокращение темпа роста расходов против прошлого года, а сейчас снова видим существенный рост, аналогичный последним неделям. Расходы закрепляются на новом, более высоком уровне, что говорит об определенной стабилизации этой тенденции», — отметили аналитики.
Исследование холдинга «Ромир» основано на данных потребления 40 тыс. жителей России, 15 тыс. домохозяйств в 220 городах с населением свыше 10 тыс. человек.
Ранее сообщалось, что расходы россиян в мае текущего года показали рекордный рост в годовом выражении.
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