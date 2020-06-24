В ПФР задумались об увеличении пенсии

Среднегодовой размер страховой пенсии в России по старости неработающих пенсионеров в 2021 году может составить 17 тысяч 432 рубля, еще через год — 18 тысяч 357 рублей, в 2023 году — 19 тысяч 283 рубля, следует из проекта основных характеристик бюджета Пенсионного фонда РФ на три года.

Обновленный макропрогноз был направлен в российский кабмин. Отмечается, что прожиточный минимум российского пенсионера в 2021 году может составить 9 тысяч 498 рублей, в 2022 году — 9 тысяч 840 рублей, в 2023 году — 10 тысяч 193 рубля.

Размер социальной пенсии в следующем году будет составлять 10 тысяч 044 рубля, в 2022 году — 10 тысяч 338 рублей, в 2023 году — 10 тысяч 697 рублей, сообщает ТАСС.

Напомним, Пенсионный фонд России заявил о повышении накопительных пенсий россиян на 9,13%. Перерасчет выплаты пенсий будет осуществлён первого августа 2020 года. Повышенную пенсию получит почти 80 тысяч человек.

Коэффициент повышения установлен в связи с успешными результатами инвестирования средств пенсионного фонда. Успехи инвесторов, распоряжающихся пенсионными накоплениями граждан, привели к повышению выплат почти в три раза выше текущей уровня инфляции, сообщает агенство «РИА Новости».

На повышение могут претендовать также участники программы софинансирования пенсионных накоплений. С августа этого года их пенсия вырастет на 7,99%.

На дополнительные выплаты ПФР направит почти два миллиарда рублей. Средний размер накопительной пенсии в России составляет менее 1 000 рублей в месяц. У тех, кто софинансирует пенсию — почти 2 000 рублей.