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В ПФР задумались об увеличении пенсии по старости 

Русская Планета и ещё 13 1 час назад
В ПФР задумались об увеличении пенсии
Фото: ТАСС
Среднегодовой размер страховой пенсии в России по старости неработающих пенсионеров в 2021 году может составить 17 тысяч 432 рубля, еще через год — 18 тысяч 357 рублей, в 2023 году — 19 тысяч 283 рубля, следует из проекта основных характеристик бюджета Пенсионного фонда РФ на три года.
Обновленный макропрогноз был направлен в российский кабмин. Отмечается, что прожиточный минимум российского пенсионера в 2021 году может составить 9 тысяч 498 рублей, в 2022 году — 9 тысяч 840 рублей, в 2023 году — 10 тысяч 193 рубля.
Размер социальной пенсии в следующем году будет составлять 10 тысяч 044 рубля, в 2022 году — 10 тысяч 338 рублей, в 2023 году — 10 тысяч 697 рублей, сообщает ТАСС.
Напомним, Пенсионный фонд России заявил о повышении накопительных пенсий россиян на 9,13%. Перерасчет выплаты пенсий будет осуществлён первого августа 2020 года. Повышенную пенсию получит почти 80 тысяч человек.
Коэффициент повышения установлен в связи с успешными результатами инвестирования средств пенсионного фонда. Успехи инвесторов, распоряжающихся пенсионными накоплениями граждан, привели к повышению выплат почти в три раза выше текущей уровня инфляции, сообщает агенство «РИА Новости».
На повышение могут претендовать также участники программы софинансирования пенсионных накоплений. С августа этого года их пенсия вырастет на 7,99%.
На дополнительные выплаты ПФР направит почти два миллиарда рублей. Средний размер накопительной пенсии в России составляет менее 1 000 рублей в месяц. У тех, кто софинансирует пенсию — почти 2 000 рублей.
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Комментарии 1
Личный счет , Маленькая пенсия , Пенсионный фонд РФ , РИА Новости , ИТАР-ТАСС
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