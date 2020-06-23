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Налог на самозанятых распространят на всю Россию 

Вероника Полынина и ещё 5 46 минут назад
Налог на самозанятых распространят на всю Россию
Фото: ТАСС
Президент России Владимир Путин предложил распространить налоговый режим для самозанятых граждан на все регионы России. Об этом он сообщил в ходе видеообращения в эфире телеканала «Россия 24».
Президент также предложил снизить возраст, с которого можно зарегистрироваться в качестве самозанятого, с 18 до 16 лет.
По словам Путина, эксперимент, начавшийся в нескольких регионах России в прошлом году, оказался успешным, поэтому его можно распространять на всю страну. Право вводить налоговый режим для самозанятых получат власти регионов с 1 июля.
Как сообщал «Рамблер», эксперимент по уплате налога на профессиональный доход самозанятыми стартовал в России 1 января 2019 года. Ставка налога составляет 4% для работающих с физлицами и 6% для работающих с компаниями и индивидуальным предпринимателями.
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Личный счет , Другое , Владимир Путин
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