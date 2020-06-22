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На большинстве АЗС в Москве подорожал бензин 

РИА Новости 28 минут назад
В Москве подорожал бензин
Фото: РИА Новости
Средние цены на бензин Аи-92 на АЗС в Москве за прошлую неделю выросли на 7 копеек — до 43,22 рубля, Аи-95 — на 9 копеек, до 47,5 рубля за литр, а Аи-95 — на 12 копеек, до 53,65 рубля за литр, следует из статистики Московской топливной ассоциации (МТА).
Цены на топливо подняли большинство АЗС Москвы, кроме "Газпром нефти", "Лукойла" и "Татнефти".
Подорожание сразу по всем маркам бензина наблюдалось на АЗС Shell, "Вемес" (бренд "ЕКА") и "НефтьМагистраль".
При этом средняя цена на дизельное топливо на АЗС Москвы за прошлую неделю не изменилась и составила 47,69 рубля за литр. Ее подорожание было отмечено только на "Транс-АЗС".
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