В Москве подорожал бензин

Средние цены на бензин Аи-92 на АЗС в Москве за прошлую неделю выросли на 7 копеек — до 43,22 рубля, Аи-95 — на 9 копеек, до 47,5 рубля за литр, а Аи-95 — на 12 копеек, до 53,65 рубля за литр, следует из статистики Московской топливной ассоциации (МТА).

Подорожание сразу по всем маркам бензина наблюдалось на АЗС Shell , "Вемес" (бренд "ЕКА") и "НефтьМагистраль".

При этом средняя цена на дизельное топливо на АЗС Москвы за прошлую неделю не изменилась и составила 47,69 рубля за литр. Ее подорожание было отмечено только на "Транс-АЗС".